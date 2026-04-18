Дрэймонд Грин: «Завершать карьеру не собираюсь. Надеюсь, что сделал достаточно, чтобы остаться здесь»

Грин высказался о своем будущем.

После проигрыша «Финиксу» в матче плей-ин и завершения сезона форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин порассуждал о своем будущем.

«Я не знаю. Завершать карьеру я не собираюсь. Я все еще люблю играть. Думаю, я еще довольно неплох.

Но эта лига удивительна. Что касается меня – я надеюсь, что сделал достаточно, чтобы остаться здесь. Потому что в конце концов, если я недостаточно хорош, я не хочу здесь быть. Я никогда не хотел бы, чтобы «Уорриорс» оставляли меня только из-за того, чего я достиг раньше.

А вообще, что я еще могу предложить? И, кстати, речь не только об игре – это лидерство, помощь в развитии молодых игроков, помощь в продвижении организации вперед. Надеюсь, я сделал достаточно, чтобы остаться. Но если нет – посмотрим, как все сложится. Если они хотят, чтобы я был с ними, я останусь», – подытожил Грин.

В контракте форварда есть опция игрока на следующий сезон с зарплатой в 27,7 млн долларов.

В прошедшей регулярке Грин провел 68 матчей, набирая в среднем 8,4 очка, 5,5 подбора, 5,5 передачи, 0,9 перехвата и 0,6 блок-шота.

Кто станет чемпионом НБА?
ОклахомаОклахома-Сити
БостонБостон
ДенверДенвер
Сан-АнтониоСан-Антонио
Кто-то другойЛейкерс
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: страница репортера Энтони Слейтера в соцсети X
Ну уж не за 27 млн, таких денег ты не стоишь. И Порзи шиш, а не 30 в год. Ещё зарлату Батлера тянуть целый год и Пода переподписывать.
«Люблю вас до смерти, парни». Стив Керр эмоционально попрощался с Грином и Карри
18 апреля, 09:13
Стив Керр не уверен насчет своего будущего в «Уорриорс»: «У всех этих работ есть срок годности»
18 апреля, 06:22
Дрэймонд Грин заработал удаление за минуту до конца последнего матча «Голден Стэйт» в сезоне
18 апреля, 06:01Видео
Виктор Вембаньяма – самый молодой «Мистер замок» в истории НБА. И первый, кто выиграл единогласно
вчера, 23:07
«Лука называет меня своим словенским братом». Джексон Хэйс подтвердил получение гражданства Словении
вчера, 21:24
НБА. Первый раунд плей-офф. «Денвер» сыграет с «Миннесотой», «Нью-Йорк» примет «Атланту»
вчера, 21:13
Стивен Эй Смит ошибся в эфире, заявив, что «Уорриорз» не выходили в плей-офф с 2022 года
вчера, 21:09
Ник Райт: «Крис Пол в прайме. Вот как выглядит 41-летний Леброн»
вчера, 20:39
«Хьюстон» рассчитывает, что Дюрэнт сможет сыграть во второй игре серии
вчера, 20:18
Мэверик Картер о жизни Леброна после баскетбола: «Он может выстроить связь с аудиторией где угодно и создавать свои проекты»
вчера, 19:48
Джоэл Эмбиид приступил к тренировкам
вчера, 18:42
«Уорриорз» пытались получить Кавая Ленарда перед дедлайном, но Балмер отказал в обмене
вчера, 18:22
Виктор Вембаньяма: «Мы не собираемся менять подход. Он приносил нам победы в «регулярке»
вчера, 18:01
Ко всем новостям
Андрей Кириленко отправится в Берлин на заседание Центрального бюро ФИБА
вчера, 20:03
Клубы НБА проявляют серьезный интерес к Трею Лайлсу
вчера, 19:18
Адриатическая лига. «Мега» разобралась со «Сплитом», ФМП проиграл «Вене»
вчера, 19:05
Владислав Коновалов о поражении от «Пари НН»: «Хотелось порадовать болельщиков, но начало игры получилось совсем удручающим»
вчера, 19:01
Чемпионат Турции. «Анадолу Эфес» на выезде обыграл «Галатасарай»
вчера, 18:06
Премьер-лига. Женщины. За 3-е место. «Ника» уступила «Надежде» во втором матче серии
вчера, 17:32
Игорь Вольхин и Павел Земский возвращаются в «Зенит» из аренды в «Автодоре», Даниил Коско – в «Локомотив»
вчера, 15:42
Никола Милутинов: «Подбор – это то, что я по‑настоящему люблю в баскетболе»
вчера, 14:01
Тримбл, Рейнольдс, Квитковских, Мун и Нельсон – в символической пятерке недели Единой лиги ВТБ
вчера, 13:07Фото
«Он что, забыл свои носки?» Реджи Миллер высмеял Келли Олиника
вчера, 06:55Видео
