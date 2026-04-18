Дрэймонд Грин: «Завершать карьеру не собираюсь. Надеюсь, что сделал достаточно, чтобы остаться здесь»

Грин высказался о своем будущем.

После проигрыша «Финиксу» в матче плей-ин и завершения сезона форвард «Голден Стэйт » Дрэймонд Грин порассуждал о своем будущем.

«Я не знаю. Завершать карьеру я не собираюсь. Я все еще люблю играть. Думаю, я еще довольно неплох.

Но эта лига удивительна. Что касается меня – я надеюсь, что сделал достаточно, чтобы остаться здесь. Потому что в конце концов, если я недостаточно хорош, я не хочу здесь быть. Я никогда не хотел бы, чтобы «Уорриорс» оставляли меня только из-за того, чего я достиг раньше.

А вообще, что я еще могу предложить? И, кстати, речь не только об игре – это лидерство, помощь в развитии молодых игроков, помощь в продвижении организации вперед. Надеюсь, я сделал достаточно, чтобы остаться. Но если нет – посмотрим, как все сложится. Если они хотят, чтобы я был с ними, я останусь», – подытожил Грин.

В контракте форварда есть опция игрока на следующий сезон с зарплатой в 27,7 млн долларов.

В прошедшей регулярке Грин провел 68 матчей, набирая в среднем 8,4 очка, 5,5 подбора, 5,5 передачи, 0,9 перехвата и 0,6 блок-шота.