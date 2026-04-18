Леброн Джеймс о Харперах: «Дилан – классный. Его папаша Рон – ничтожество, но Дилан хорош»

Звездный форвард «Лейкерс » Леброн Джеймс вскользь прошелся по пятикратному чемпиону НБА Рону Харперу в своем подкасте Mind the Game.

«Дилан – классный. Его папаша – ничтожество, но Дилан хорош. Увидимся, когда увидимся», – сказал Джеймс.

Ранее Рон Харпер подколол Джеймса на тему сыновей в НБА.

«Я не Леброн Джеймс. Я не собираюсь указывать своим детям, что им делать», – сказал Харпер в феврале.