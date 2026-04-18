Леброн Джеймс о Харперах: «Дилан – классный. Его папаша Рон – ничтожество, но Дилан хорош»

Звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс вскользь прошелся по пятикратному чемпиону НБА Рону Харперу в своем подкасте Mind the Game.

«Дилан – классный. Его папаша – ничтожество, но Дилан хорош. Увидимся, когда увидимся», – сказал Джеймс.

Ранее Рон Харпер подколол Джеймса на тему сыновей в НБА.

«Я не Леброн Джеймс. Я не собираюсь указывать своим детям, что им делать», – сказал Харпер в феврале.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: подкаст Mind the Game
Кто королю неугоден и говорит поперек , он сразу как королева обижается..
Ааа, так это шутка была?! 🤣🤣🤣🤣🤣
Блин, Лебронто такой хохмач.
Рон Харпер - 5-ти кратный чемпион НБА. Леброн - 4 раза брал гайку. У Рона уже 2 сына в НБА играют. У Лебы - один. Ну как тут не начать комплексовать. Отстает по всем главным показателям.
Рон фигню сказал у Бронни точно был выбор что ему делать в карьере
Вот честно- плевать. Ничтожеством его назвать никак нельзя.
По поведению Лебы постоянно забываешь его спортивные достижения и ощущение, будто это какая-нибудь Энджел Риз
Ну так в колледж он не ходил, да и в школе вряд ли сильно напрягался в учебе.
чет Леброн каждый раз лопается как арбуз когда про 20 летнего броньку говорят
Примадонна обиделась
Королевишна сынулю в обиду не даст(
Ух ты, по больному видать ЛеЧоку Харпер зарядил)
Леброн как Доминик Торетто. Семья прежде всего. Он и на Стивена Эй Смита наехал не так давно из-за высказываний в адрес Бронни.
у Лёбы сверхкомпенсация происходит, он без отца вырос, обещал себе детей оберегать, но без правильного паттерна перебор выходит.
Всякий раз, когда мир начинает думать, что Леброн, возможно, действительно сопоставим с Джорданом, он отчебучивает что-то в таком духе, что неизмеримая дистанция между ними становится предельно ясна.
Так краб в баскетбольном плане лучше Жордана
Джордан тоже много чего говорил тогда просто СМИ не было так развито и соц сетей не было
5-кратный чемп НБА - прям ничтожество?

А ты тогда кто, старый?)
Материалы по теме
Рон Харпер о сыновьях в НБА: «Я не Леброн Джеймс. Я не собираюсь указывать своим детям, что им делать»
15 февраля, 05:42
