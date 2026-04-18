Леброн Джеймс о Харперах: «Дилан – классный. Его папаша Рон – ничтожество, но Дилан хорош»
Звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс вскользь прошелся по пятикратному чемпиону НБА Рону Харперу в своем подкасте Mind the Game.
«Дилан – классный. Его папаша – ничтожество, но Дилан хорош. Увидимся, когда увидимся», – сказал Джеймс.
Ранее Рон Харпер подколол Джеймса на тему сыновей в НБА.
«Я не Леброн Джеймс. Я не собираюсь указывать своим детям, что им делать», – сказал Харпер в феврале.
Кто станет чемпионом НБА?8767 голосов
Оклахома
Бостон
Денвер
Сан-Антонио
Кто-то другой
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: подкаст Mind the Game
21 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Блин, Лебронто такой хохмач.
А ты тогда кто, старый?)