Грегг Попович хромал, но передвигался без трости на тренировке «Сан-Антонио»

Попович появился на публике.

Бывший главный тренер «Сан-Антонио» Грегг Попович появился на публике в пятницу во время одной из тренировок команды. 

Репортер The Athletic Джаред Вайсс опубликовал видео, на котором Попович подходит к другим представителям команды, включая главного тренера Митча Джонсона. Хотя 77-летний специалист заметно прихрамывал, и за ним шел помощник с тростью наготове, Попович передвигался без посторонней помощи. 

Легендарный тренер перенес инсульт в ноябре 2024 года и покинул пост, перейдя на роль президента по баскетбольным операциям.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: страница репортера Джареда Вайсса в соцсети X
Перед плей-офф зарядил молодых) здоровья легенде!
Больно смотреть если честно
Это мощно! Обычно того,чего можно добиться в восстановлении прогресса за полгода и все дальше ступор...а тут через полгода он еле двигался с поддержкой,левая рука вообще не работала...Сейчас он идет сам и левая рука двигается.
Я удивлен...Давай Поп топи дальше!
