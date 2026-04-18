Грегг Попович хромал, но передвигался без трости на тренировке «Сан-Антонио»
Попович появился на публике.
Бывший главный тренер «Сан-Антонио» Грегг Попович появился на публике в пятницу во время одной из тренировок команды.
Репортер The Athletic Джаред Вайсс опубликовал видео, на котором Попович подходит к другим представителям команды, включая главного тренера Митча Джонсона. Хотя 77-летний специалист заметно прихрамывал, и за ним шел помощник с тростью наготове, Попович передвигался без посторонней помощи.
Легендарный тренер перенес инсульт в ноябре 2024 года и покинул пост, перейдя на роль президента по баскетбольным операциям.
Кто станет чемпионом НБА?8762 голоса
Оклахома
Бостон
Денвер
Сан-Антонио
Кто-то другой
Опубликовал: Сергей Белозерцев
5 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Я удивлен...Давай Поп топи дальше!