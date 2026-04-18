Диллон Брукс заработал бонус в 1 млн долларов после победы над «Голден Стэйт» и выхода в плей-офф
Брукс получит денежный бонус за выход в плей-офф.
Форвард Диллон Брукс помог «Финиксу» пройти в плей-офф, обыграв «Голден Стэйт» в матче плей-ин (111:96).
Эта победа гарантировала опытному форварду дополнительный 1 миллион долларов к зарплате благодаря бонусу, прописанному в его контракте.
В 2023 году Брукс подписал четырехлетнее соглашение с «Хьюстоном» на 86 миллионов долларов, которое включало ежегодный бонус в размере 1 миллиона долларов каждый раз, когда его команда выходила в плей-офф.
Перед стартом текущего сезона этот бонус считался маловероятным, поскольку в прошлом году «Финикс» не попал в плей-офф.
В 56 матчах за «Санс» Брукс выдал в среднем 20,2 очка (рекорд карьеры) при 43,5% с игры и 34,4% из-за дуги.
Кто станет чемпионом НБА?
Оклахома
Бостон
Денвер
Сан-Антонио
Кто-то другой
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Larry Brown Sports
6 комментариев
если бы не травма Брукса, Финикс напрямую бы в ПО попал. Достоин MIP, жаль игр не хватает
Теперь он может спокойно 40 раз ругнуться матом на пресс-конференциях на радость фин. отделу НБА)
Нормально так прилипло..
Ну и заслужил же. Dillon the Villain
Вау, так ты серьезно тут наяриваешь... ну и стыд. Харден, брукс... ах ты маленький извращуга)) Зато с оклы наверно кайфуешь сейчас - выгодно
А вот это особенно обидно...(
