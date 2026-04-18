  • Диллон Брукс заработал бонус в 1 млн долларов после победы над «Голден Стэйт» и выхода в плей-офф
6

Брукс получит денежный бонус за выход в плей-офф.

Форвард Диллон Брукс помог «Финиксу» пройти в плей-офф, обыграв «Голден Стэйт» в матче плей-ин (111:96).

Эта победа гарантировала опытному форварду дополнительный 1 миллион долларов к зарплате благодаря бонусу, прописанному в его контракте. 

В 2023 году Брукс подписал четырехлетнее соглашение с «Хьюстоном» на 86 миллионов долларов, которое включало ежегодный бонус в размере 1 миллиона долларов каждый раз, когда его команда выходила в плей-офф. 

Перед стартом текущего сезона этот бонус считался маловероятным, поскольку в прошлом году «Финикс» не попал в плей-офф. 

В 56 матчах за «Санс» Брукс выдал в среднем 20,2 очка (рекорд карьеры) при 43,5% с игры и 34,4% из-за дуги.

Кто станет чемпионом НБА?8762 голоса
ОклахомаОклахома-Сити
БостонБостон
ДенверДенвер
Сан-АнтониоСан-Антонио
Кто-то другойЛейкерс
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Larry Brown Sports
если бы не травма Брукса, Финикс напрямую бы в ПО попал. Достоин MIP, жаль игр не хватает
Теперь он может спокойно 40 раз ругнуться матом на пресс-конференциях на радость фин. отделу НБА)
Нормально так прилипло..
Ну и заслужил же. Dillon the Villain
Ответ TryHarden13
Вау, так ты серьезно тут наяриваешь... ну и стыд. Харден, брукс... ах ты маленький извращуга)) Зато с оклы наверно кайфуешь сейчас - выгодно
А вот это особенно обидно...(
