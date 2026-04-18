Диллон Брукс заработал бонус в 1 млн долларов после победы над «Голден Стэйт» и выхода в плей-офф

Брукс получит денежный бонус за выход в плей-офф.

Форвард Диллон Брукс помог «Финиксу » пройти в плей-офф, обыграв «Голден Стэйт» в матче плей-ин (111:96).

Эта победа гарантировала опытному форварду дополнительный 1 миллион долларов к зарплате благодаря бонусу, прописанному в его контракте.

В 2023 году Брукс подписал четырехлетнее соглашение с «Хьюстоном» на 86 миллионов долларов, которое включало ежегодный бонус в размере 1 миллиона долларов каждый раз, когда его команда выходила в плей-офф.

Перед стартом текущего сезона этот бонус считался маловероятным, поскольку в прошлом году «Финикс» не попал в плей-офф.

В 56 матчах за «Санс» Брукс выдал в среднем 20,2 очка (рекорд карьеры) при 43,5% с игры и 34,4% из-за дуги.