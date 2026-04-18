11

Адам Сильвер: «Я могу себе представить европейский дивизион НБА, учитывая развитие сверхзвуковых самолетов»

Сильвер намекнул на создание европейского дивизиона НБА.

По мнению комиссионера НБА Адама Сильвера, в не слишком отдаленном будущем в лиге может появиться европейский дивизион. 

«Несомненно, в Европе играют в баскетбол высочайшего уровня и там отлично развивают игроков. Прямо сейчас мы находимся в процессе создания отдельной лиги.

Но со временем, учитывая развитие сверхзвуковых перелетов… Я слежу за компанией Boom Sonic. Они говорят, что к 2030 году у них появятся сверхзвуковые самолеты. В долгосрочной перспективе я вполне могу представить, что у нас будет дивизион в Европе», – выразил надежду Сильвер.

НБА уже работает над расширением внутри лиги – в Лас-Вегасе и Сиэтле, а также над возможным созданием новой лиги в Европе.

Кто станет чемпионом НБА?
ОклахомаОклахома-Сити
БостонБостон
ДенверДенвер
Сан-АнтониоСан-Антонио
Кто-то другойЛейкерс
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Awful Announcing
Не, лучше все таки телепортацию дождаться
Проблема не в паре часов разницы с обычным самолётом, а в джетлаге и времени на адаптацию.
Ответ quznez
Проблема не в паре часов разницы с обычным самолётом, а в джетлаге и времени на адаптацию.
Уже проходили этот номео с "Конкордом". А если надо будет летать, например, из Лос-Анджелеса куда-нибудь в Грецию, то на сверхзвуке с его прожорливыми двигателями придётся делать 2 пересадки, да и полёт будет долгим и шумным, а ещё будет тесновато, ведь сверхзвуковые лайнеры не сделать широкофюзеляжными. О рентабельности речь вообще не идёт в этом случае. Сверхзвук - это роскошь с реальной перспективой разве что для деловой авиации, но не для массовой гражданской
Ответ Kimb
Уже проходили этот номео с "Конкордом". А если надо будет летать, например, из Лос-Анджелеса куда-нибудь в Грецию, то на сверхзвуке с его прожорливыми двигателями придётся делать 2 пересадки, да и полёт будет долгим и шумным, а ещё будет тесновато, ведь сверхзвуковые лайнеры не сделать широкофюзеляжными. О рентабельности речь вообще не идёт в этом случае. Сверхзвук - это роскошь с реальной перспективой разве что для деловой авиации, но не для массовой гражданской
Так команды НБА и могут летать на чем-то вроде бизнес-джета, им совсем не нужен лайнер на 200 человек.
"Шахматная мысль, превратившая уездный город в столицу земного шара, превратится в прикладную науку и изобретет способы междупланетного сообщения. Из Васюков полетят сигналы на Марс, Юпитер и Нептун. Сообщение с Венерой сделается таким же лёгким, как переезд из Рыбинска в Ярославль. А там, как знать, может быть, лет через восемь в Васюках состоится первый в истории мироздания междупланетный шахматный конгресс!"
Купи у пришельцев тарелки
Они хотя бы в проекте есть
Будут второй состав в Европу отправлять)
А топливо ещё будет?)
>развитие сверхзвуковых самолетов

О развитии можно будет говорить когда это станет обыденностью.

Похоже проще будет делать суборбитальные полеты как это Маск предлагал (если не ошибаюсь).
Мне кажется 32 команды для лиги это предел. Всех денег не заработать
шутил наверное - это минимум 6-7 часов полета
если до мадрида
