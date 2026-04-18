Адам Сильвер: «Я могу себе представить европейский дивизион НБА, учитывая развитие сверхзвуковых самолетов»

Сильвер намекнул на создание европейского дивизиона НБА.

По мнению комиссионера НБА Адама Сильвера, в не слишком отдаленном будущем в лиге может появиться европейский дивизион.

«Несомненно, в Европе играют в баскетбол высочайшего уровня и там отлично развивают игроков. Прямо сейчас мы находимся в процессе создания отдельной лиги.

Но со временем, учитывая развитие сверхзвуковых перелетов… Я слежу за компанией Boom Sonic. Они говорят, что к 2030 году у них появятся сверхзвуковые самолеты. В долгосрочной перспективе я вполне могу представить, что у нас будет дивизион в Европе», – выразил надежду Сильвер.

НБА уже работает над расширением внутри лиги – в Лас-Вегасе и Сиэтле, а также над возможным созданием новой лиги в Европе .