Адам Сильвер: «Я могу себе представить европейский дивизион НБА, учитывая развитие сверхзвуковых самолетов»
Сильвер намекнул на создание европейского дивизиона НБА.
По мнению комиссионера НБА Адама Сильвера, в не слишком отдаленном будущем в лиге может появиться европейский дивизион.
«Несомненно, в Европе играют в баскетбол высочайшего уровня и там отлично развивают игроков. Прямо сейчас мы находимся в процессе создания отдельной лиги.
Но со временем, учитывая развитие сверхзвуковых перелетов… Я слежу за компанией Boom Sonic. Они говорят, что к 2030 году у них появятся сверхзвуковые самолеты. В долгосрочной перспективе я вполне могу представить, что у нас будет дивизион в Европе», – выразил надежду Сильвер.
НБА уже работает над расширением внутри лиги – в Лас-Вегасе и Сиэтле, а также над возможным созданием новой лиги в Европе.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Awful Announcing
11 комментариев
Они хотя бы в проекте есть
О развитии можно будет говорить когда это станет обыденностью.
Похоже проще будет делать суборбитальные полеты как это Маск предлагал (если не ошибаюсь).
