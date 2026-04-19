НБА. Первый раунд плей-офф. 19 очков и 13 передач Леброна Джеймса помогли «Лейкерс» справиться с «Хьюстоном», «Денвер» обыграл «Миннесоту» благодаря трипл-даблу Николы Йокича (25+13+11) и другие результаты первых матчей серий
Сегодня стартовал плей-офф НБА сезона-2025/26.
«Денвер» взял верх над «Миннесотой» (116:105) благодаря трипл-даблу центрового Николы Йокича: 25 очков, 13 подборов и 11 передач при 11 из 19 с игры, 2 из 7 из-за дуги, 1 из 1 с линии.
«Лейкерс» обыграли «Хьюстон» (107:98), который выступал без форварда Кевина Дюрэнта (колено). На счету защитника «озерников» Люка Кеннарда 27 очков (9 из 13 с игры, 5 из 5 трехочковых, 4 из 6 штрафных) – личный рекорд результативности в плей-офф. Суперзвезда «Лос-Анджелеса» Леброн Джеймс отметился 19 очками, 8 подборами и 13 передачами при 2 потерях (9 из 15 с игры, 1 из 2 из-за дуги, 0 из 2 с линии).
Первый раунд
«Кливленд» ведет в серии – 1-0.
«Денвер» ведет в серии – 1-0.
«Нью-Йорк» ведет в серии – 1-0.
«Лейкерс» ведут в серии – 1-0.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Всем друзьям-спортсовикам мои искренние поздравления!
В этом году регулярка выдалась на удивление строго полярной, ровно по 10 команд с каждой стороны пытались в спортивный принцип, и оставшаяся омерзительная десятка вытворяла такие вещи, что от трипл-даблов всяческих Без Мбенг на исходе сезона уже становилось смешно и грустно одновременно. Ещё на днях пытался объяснить племяннику, почему Бэм Адебайо не затащит Майами в ПО в одиночку. "Но как же, 83 это же лучше чем Кобе!" - вопрошал молодой будущий эксперт Взял Мяч. Пришлось объяснять юному любителю баскетбола, что какие нынче времена, такие и Кобе.
Ну ладно, это всё оставим до следующего сезона, а теперь к тому, ради чего мы все здесь собрались.
На работе подарили виски Yoichi за 14к, хотя знают, что я не пью пару лет как, но зверь вроде симпатичный. Есть соблазн раскупорить под Огайский вояж Раяковича, но ограничусь лимонадами Спелое Лето (Карельская линейка, с мёдом и рябиной), по 80 рублей за банку.
В этом ПО буду созерцать матчи на новеньком пятидесятипятидюймовом TCL за 60к (не путать с каналом про толстяков на ОКР), на перекурах за армянскими сигаретами Cigaronne (300 рублей за пачку, купил в местной табачке на такой случай) переключусь на старый добрый Гугл Пиксель 7, брал за 30к у товарища с рук.
Притоплю традиционно за любимый Бостон, как и всегда. Лучи респекта полетят в Кейда и Виктора, в банды Раяковича и Сплиттера, конечно притоплю за Одинокий Поход Великого Деда (тоже своего рода Сплинтер, пока его Черепашки лечатся), хоть особых надежд и не питаю. Ну и за поход Йокича (вроде как, в этот раз, не одинокого).
Всем чудесного плейоффа, дорогие друзья!
Гурман
Плазмы от Haier, диваны от Ikea, тёмное Guinness и вот это вот всё. ))
Поехали! 🏀
Смотреть весь турнир буду с помощью сайта fawanews на своем уже стареньком POCO M6 PRO 512/12 (покупал по безналу в DNS за 32999,99 ₽ в далёком июне 2024 года) через Wi-Fi за 750₽/месяц, находясь в своей уютной однушке в Рассказовке за 11950000,00 ₽ (ипотека на 15 лет с 2024 года, не на низах, но и не на хаях кредитной ставки, в целом, доволен решением, потом можно будет рефинансироваться, если повезёт).
Болеть буду за ЛеДеда и Луку. Благодаря первому я начал увлекаться этой замечательной игрой в далёком 2010-2011 годах, когда сосед по общаге рассказал мне про него и его Решение. Мне хочется, чтобы несносный дед ещё поскрипел пару годиков на высочайшем уровне, ведь он ассоциируется у меня с беззаботным студенчеством, когда можно было позволить себе не спать ночами, наслаждаясь его игрой. Второго из них зовут, как моего крестного сына (или наоборот), хочется, чтобы мелкий вырос с достойным кумиром, потому что я верю: Лука ещё возмужает, перестанет ныть после каждого владения и станет по-настоящему Великим игроком.
Просто переживать буду за Нью-Йорк, потому что ну не могут же они вечно с таким составом так плохо играть?!
Также хочется, чтобы и Харден получил перстень, по совокупности всего, считаю, заслужил.
Надеюсь, что молодая банда из Детройта перенесет прогресс в регулярке на прогресс в плей-офф и если и не зайдет далеко, то хотя бы сделает это с достоинством.
Купил себе две баночки светлого пива Spaten 450 мл (149,99 ₽/шт. в Перекрестке -7% кэшбека по карте Апельсин), потому что не особо притязателен, главное, чтобы не горчило.
Всем нам интересного баскетбола с минимумом травм, и пусть победит сильнейший!
Леброн вначале по стандарту пошёл - заиграл партнеров, чтобы все разогрелись и почувствовали мяч (он также делал и в Кавс, разыгрывая Лава и Смита всю первую четверть), когда сдали в конце 2-й четверти, взял всё в свои руки в третьей (что-то сам попал, что-то раздал)
Ну, а Люк? Ну, чем хуже Ривза сейчас, хаха?
Руи забил сложные двушки в важные моменты
Смарт важную треху (хоть и не забил много иных)
Эйтон красава на обеих сторонах
Вообще все молодцы! С первой победой всех болел. ЛАЛ. Затягиваем, рябята, затягиваем!
О «Хьюстоне» и Алперене Шенгюне
«Тренер сказал разыграть эту комбинацию для Алпи, лол. Я буду терять мяч с этой дерьмовой командой. Мне плевать. Ваш франчайз-игрок не умеет ни бросать, ни защищаться. Это намного-намного большая проблема, чем мои потери. Помните, эти парни – ваше будущее».
О Джабари Смите
«Я не могу доверять Джабари, что он попадет чертов бросок или отзащищается... Он немного туповат».
Сегодня вечером начнётся плей-офф НБА. И дружина Курганского Автобусного будет первой из тех, кто примет участие в этом празднике лучшей игры с мячом.
Я полон надежд и скепсиса.
У нас есть один из самых незащищающихся бэккортов в лиге. У нас есть четыре человека, готовых пахать на своей половине, жаль, что только у трёх из них есть для этого талант и навыки. У нас есть тренер, готовый бросить в бой пятерку из четырех гардов.
Да ну и ладно!
Главное верить. Изо всех сил.
Можно даже оголтело, как верят пиарщики Кэвс, слегка изменив лозунг с "Пущай знаютъ" на "Пущай знаютъ, бл...".
Вот и будем верить.
Осталось чуть-чуть.
For The Land.
BelieveLand.