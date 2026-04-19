  • НБА. Первый раунд плей-офф. 19 очков и 13 передач Леброна Джеймса помогли «Лейкерс» справиться с «Хьюстоном», «Денвер» обыграл «Миннесоту» благодаря трипл-даблу Николы Йокича (25+13+11) и другие результаты первых матчей серий
НБА. Первый раунд плей-офф. 19 очков и 13 передач Леброна Джеймса помогли «Лейкерс» справиться с «Хьюстоном», «Денвер» обыграл «Миннесоту» благодаря трипл-даблу Николы Йокича (25+13+11) и другие результаты первых матчей серий

Сегодня, 18 апреля, стартовал плей-офф НБА.

«Денвер» взял верх над «Миннесотой» (116:105) благодаря трипл-даблу центрового Николы Йокича: 25 очков, 13 подборов и 11 передач при 11 из 19 с игры, 2 из 7 из-за дуги, 1 из 1 с линии.

«Лейкерс» обыграли «Хьюстон» (107:98), который выступал без форварда Кевина Дюрэнта (колено). На счету защитника «озерников» Люка Кеннарда 27 очков (9 из 13 с игры, 5 из 5 трехочковых, 4 из 6 штрафных) – личный рекорд результативности в плей-офф. Суперзвезда «Лос-Анджелеса» Леброн Джеймс отметился 19 очками, 8 подборами и 13 передачами при 2 потерях (9 из 15 с игры, 1 из 2 из-за дуги, 0 из 2 с линии).

«Кливленд» ведет в серии – 1-0.

«Денвер» ведет в серии – 1-0.

«Нью-Йорк» ведет в серии – 1-0.

«Лейкерс» ведут в серии – 1-0.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Кто станет чемпионом НБА?10476 голосов
ОклахомаОклахома-Сити
БостонБостон
ДенверДенвер
Сан-АнтониоСан-Антонио
Кто-то другойЛейкерс
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Ну что, очередной год, очередная серия.
Всем друзьям-спортсовикам мои искренние поздравления!
В этом году регулярка выдалась на удивление строго полярной, ровно по 10 команд с каждой стороны пытались в спортивный принцип, и оставшаяся омерзительная десятка вытворяла такие вещи, что от трипл-даблов всяческих Без Мбенг на исходе сезона уже становилось смешно и грустно одновременно. Ещё на днях пытался объяснить племяннику, почему Бэм Адебайо не затащит Майами в ПО в одиночку. "Но как же, 83 это же лучше чем Кобе!" - вопрошал молодой будущий эксперт Взял Мяч. Пришлось объяснять юному любителю баскетбола, что какие нынче времена, такие и Кобе.

Ну ладно, это всё оставим до следующего сезона, а теперь к тому, ради чего мы все здесь собрались.
На работе подарили виски Yoichi за 14к, хотя знают, что я не пью пару лет как, но зверь вроде симпатичный. Есть соблазн раскупорить под Огайский вояж Раяковича, но ограничусь лимонадами Спелое Лето (Карельская линейка, с мёдом и рябиной), по 80 рублей за банку.
В этом ПО буду созерцать матчи на новеньком пятидесятипятидюймовом TCL за 60к (не путать с каналом про толстяков на ОКР), на перекурах за армянскими сигаретами Cigaronne (300 рублей за пачку, купил в местной табачке на такой случай) переключусь на старый добрый Гугл Пиксель 7, брал за 30к у товарища с рук.
Притоплю традиционно за любимый Бостон, как и всегда. Лучи респекта полетят в Кейда и Виктора, в банды Раяковича и Сплиттера, конечно притоплю за Одинокий Поход Великого Деда (тоже своего рода Сплинтер, пока его Черепашки лечатся), хоть особых надежд и не питаю. Ну и за поход Йокича (вроде как, в этот раз, не одинокого).
Всем чудесного плейоффа, дорогие друзья!
Ответ swearengenquotes
Комментарий скрыт
Комментарий скрыт
Новичок детектед)
Коротенечко сегодня. Я завершил ремонт, поэтому особо не жирую. Буду болеть за любимы Денвер, глядя на его игру с 60 дюймовой плазмы сяоми. Сяоми потому что я разбил предыдущую плазму самсунг. Также для просмотра я взял себе 5 банок эфес пилснер за 78 руб/шт, чипсы московский картофель (вспомнить детство) и на этом, пожалуй, все. Диван старый уже, заблеваный котами, ЗАТО РЕМОНТ ПУШКА ВООБЩЕ
То есть старый заблёванный диван водрузил поверх нового ремонта?)
Гурман
Это трон!
НАЧИНАЕТСЯ....
Плазмы от Haier, диваны от Ikea, тёмное Guinness и вот это вот всё. ))
Поехали! 🏀
Guinness это благо 💯🤝🤝
Телик Горизонт, советская софа и батин самогон. Только хардкор!
Итак, друзья и враги, товарищи и неприятели, плюсующие и минусующие, адекваты и неадекваты! Поздравляю всех нас с началом плей-офф 2026 в НБА!

Смотреть весь турнир буду с помощью сайта fawanews на своем уже стареньком POCO M6 PRO 512/12 (покупал по безналу в DNS за 32999,99 ₽ в далёком июне 2024 года) через Wi-Fi за 750₽/месяц, находясь в своей уютной однушке в Рассказовке за 11950000,00 ₽ (ипотека на 15 лет с 2024 года, не на низах, но и не на хаях кредитной ставки, в целом, доволен решением, потом можно будет рефинансироваться, если повезёт).

Болеть буду за ЛеДеда и Луку. Благодаря первому я начал увлекаться этой замечательной игрой в далёком 2010-2011 годах, когда сосед по общаге рассказал мне про него и его Решение. Мне хочется, чтобы несносный дед ещё поскрипел пару годиков на высочайшем уровне, ведь он ассоциируется у меня с беззаботным студенчеством, когда можно было позволить себе не спать ночами, наслаждаясь его игрой. Второго из них зовут, как моего крестного сына (или наоборот), хочется, чтобы мелкий вырос с достойным кумиром, потому что я верю: Лука ещё возмужает, перестанет ныть после каждого владения и станет по-настоящему Великим игроком.

Просто переживать буду за Нью-Йорк, потому что ну не могут же они вечно с таким составом так плохо играть?!

Также хочется, чтобы и Харден получил перстень, по совокупности всего, считаю, заслужил.

Надеюсь, что молодая банда из Детройта перенесет прогресс в регулярке на прогресс в плей-офф и если и не зайдет далеко, то хотя бы сделает это с достоинством.

Купил себе две баночки светлого пива Spaten 450 мл (149,99 ₽/шт. в Перекрестке -7% кэшбека по карте Апельсин), потому что не особо притязателен, главное, чтобы не горчило.

Всем нам интересного баскетбола с минимумом травм, и пусть победит сильнейший!
По минусам можно посчитать количество нубов ветки баскета.
А Spaten немецкого или российского разлива? Разница очень большая!
ЛАЛ просто восторг! Только в такой игре, её можно было забрать: вязкой, жесткой, с кучей спорных и штрафных.
Леброн вначале по стандарту пошёл - заиграл партнеров, чтобы все разогрелись и почувствовали мяч (он также делал и в Кавс, разыгрывая Лава и Смита всю первую четверть), когда сдали в конце 2-й четверти, взял всё в свои руки в третьей (что-то сам попал, что-то раздал)
Ну, а Люк? Ну, чем хуже Ривза сейчас, хаха?
Руи забил сложные двушки в важные моменты
Смарт важную треху (хоть и не забил много иных)
Эйтон красава на обеих сторонах
Вообще все молодцы! С первой победой всех болел. ЛАЛ. Затягиваем, рябята, затягиваем!
Браво Реддик, браво Краб,браво Кеннард
Хотел бы выделить Реддика, весь матч отработал на ура, ни на шанс не дал приблизиться. Два успешных челленджа, замены, тайминги, таймауты, все четко, все вовремя, как только кто-то проседал, сразу перестраивал игру. Игру в защите выстроил отменно, видно что подготовка была топовая
После такой игры хочется вспомнить классика:

О «Хьюстоне» и Алперене Шенгюне
«Тренер сказал разыграть эту комбинацию для Алпи, лол. Я буду терять мяч с этой дерьмовой командой. Мне плевать. Ваш франчайз-игрок не умеет ни бросать, ни защищаться. Это намного-намного большая проблема, чем мои потери. Помните, эти парни – ваше будущее».

О Джабари Смите
«Я не могу доверять Джабари, что он попадет чертов бросок или отзащищается... Он немного туповат».
Так факты, какие бы они не были
Я думаю, КД все-таки перегнул, в частности, с "немного"
Я достаю из шкафа белую джерси с номером 4. Надеваю. В укрепление командного духа беру шапку с помпоном, и надеваю на пса. Он негодует, но надо потерпеть - как минимум ради фоточек.
Сегодня вечером начнётся плей-офф НБА. И дружина Курганского Автобусного будет первой из тех, кто примет участие в этом празднике лучшей игры с мячом.

Я полон надежд и скепсиса.
У нас есть один из самых незащищающихся бэккортов в лиге. У нас есть четыре человека, готовых пахать на своей половине, жаль, что только у трёх из них есть для этого талант и навыки. У нас есть тренер, готовый бросить в бой пятерку из четырех гардов.
Да ну и ладно!
Главное верить. Изо всех сил.
Можно даже оголтело, как верят пиарщики Кэвс, слегка изменив лозунг с "Пущай знаютъ" на "Пущай знаютъ, бл...".

Вот и будем верить.
Осталось чуть-чуть.
For The Land.
BelieveLand.
Понятно, что не было Дюры, однако, я бы отметил Реддика. План на игру у него был, и когда Дед садился отдыхать, команда не улетала сильно в минус.
