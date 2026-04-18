Адриатическая лига. «Спартак Суботица» разгромил «Борац Чачак»

Сегодня в рамках Адриатической лиги прошел один матч.

«Спартак Суботица» крупно обыграл «Борац Чачак». Адриатическая лига Регулярный чемпионат Топ-8 Положение команд : Дубай ОАЭ – 20-3, Партизан Сербия – 20-3, Црвена Звезда Сербия – 18-5, Будучность Черногория – 17-6, Клуж Румыния – 13-10, Цедевита-Олимпия Словения – 12-11, Босна Роял Босния и Герцеговина – 10-13, Игокеа Босния и Герцеговина – 10-13. Плей-аут Положение команд: Спартак Суботица Сербия – 14-11, Задар Хорватия – 12-13, ФМП Сербия – 11-13, Мега Сербия – 10-14, КРКА Словения – 9-16, Илирия Словения – 9-15, Вена Австрия – 8-16, Борац Чачак Сербия – 8-17, Студентски центар Черногория – 7-17, Сплит Хорватия – 6-18. ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.