Чемпионат Греции. «Ираклис» уступил ПАОКу, «Миконос» победил «Перистери» и другие результаты

Сегодня в рамках чемпионата Греции прошли четыре матча.

«Ираклис» уступил ПАОКу, «Миконос» справился с «Перистери». Чемпионат Греции Регулярный чемпионат Положение команд: Олимпиакос – 22-0, Панатинаикос – 18-5, ПАОК – 16-7, АЕК – 15-7, Арис – 13-8, Перистери – 13-10, Миконос – 9-14, Ираклис – 8-15, Колоссос – 7-16, Промитеас – 7-16, Кардицас – 7-16, Паниониос – 6-16, Марусси – 6-17. ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.