Чемпионат Италии. «Тренто» уступил «Реджо-Эмилии», «Тревизо» победил «Удине»

Сегодня в рамках чемпионата Италии прошли два матча.

«Тренто» уступил «Реджо-Эмилии», «Тревизо» победил «Удине». Чемпионат Италии Регулярный чемпионат Положение команд: Виртус – 20-5,Брешия – 19-6, Венеция – 17-8, Милан – 17-8, Дертона – 16-9, Триест – 13-12, Реджо-Эмилия – 13-13, Варезе – 12-14, Тренто – 10-15, Ваноли Кремона – 10-16, Наполи – 9-16, Удине – 9-17, Канту – 8-18, Динамо Сассари – 8-18, Тревизо – 7-19. ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.