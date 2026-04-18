Чемпионат Турции. «Тюрк Телеком» обыграл «Меркезефенди», «Мерсин» уступил «Бурсаспору»

Сегодня в чемпионате Турции прошли три матча.

«Тюрк Телеком» победил «Меркезефенди», «Мерсин» проиграл «Бурсаспору». Чемпионат Турции Регулярный чемпионат Положение команд: Бешикташ – 23-4, Фенербахче – 22-4, Бахчешехир – 19-8, Тюрк Телеком – 19-8, Трабзонспор – 17-9, Анадолу Эфес – 16-10, Галатасарай – 15-10, Эсенлер Эрокспор – 15-11, Меркезефенди – 10-16, Тофаш – 10-16, Мерсин – 9-18, Маниса – 8-17, Петким Спор – 8-18, Бурсаспор – 8-19, Каршияка – 720, Бююкчекмедже – 4-22. ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.