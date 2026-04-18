Премьер-лига. Женщины. За 3-е место. «Ника» разгромно уступила «Надежде»
Сегодня в рамках серии за 3-е место женской Премьер-лиги прошел один матч.
«Ника» крупно уступила «Надежде» в первой игре серии за 3-е место.
Женщины
Премьер-лига
За 3-е место (до 3 побед)
Первый матч
Ника – Надежда – 51:78 (16:23, 17:27, 10:13, 8:15)
НИКА: Видмер (5 + 10 подборов)
НАДЕЖДА: Беверли (18), Крыжановская (12), Комарова (12 + 6 подборов + 5 передач + 3 перехвата)
18 апреля. 18.30
«Надежда» ведет в серии – 1-0.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
