Премьер-лига. Женщины. За 3-е место. «Ника» разгромно уступила «Надежде»

Сегодня в рамках серии за 3-е место женской Премьер-лиги прошел один матч.

«Ника» крупно уступила «Надежде» в первой игре серии за 3-е место.

Женщины

Премьер-лига

За 3-е место (до 3 побед)

Первый матч

Ника – Надежда – 51:78 (16:23, 17:27, 10:13, 8:15)

НИКА: Видмер (5 + 10 подборов)

НАДЕЖДА: Беверли (18), Крыжановская (12), Комарова (12 + 6 подборов + 5 передач + 3 перехвата)

18 апреля. 18.30

«Надежда» ведет в серии – 1-0.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
