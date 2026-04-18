Премьер-лига. Женщины. За 3-е место. «Ника» разгромно уступила «Надежде»

Сегодня в рамках серии за 3-е место женской Премьер-лиги прошел один матч.

«Ника» крупно уступила «Надежде» в первой игре серии за 3-е место. Женщины Премьер-лига За 3-е место (до 3 побед) Первый матч Ника – Надежда – 51:78 (16:23, 17:27, 10:13, 8:15) НИКА : Видмер (5 + 10 подборов) НАДЕЖДА : Беверли (18), Крыжановская (12), Комарова (12 + 6 подборов + 5 передач + 3 перехвата) 18 апреля . 18.30 «Надежда» ведет в серии – 1-0. ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.