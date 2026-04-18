Единая лига ВТБ. «Локомотив-Кубань» обыграл «Бетсити Парму», 31 очко и 10 подборов Джалена Рейнольдса помогли УНИКСу справиться с «Енисеем»

Сегодня прошли два матча в рамках регулярного сезона Лиги ВТБ.

«Енисей» уступил УНИКС у (86:92), на счету центрового казанцев Джалена Рейнольдса 31 очко и 10 подборов (12 из 18 с игры, 1 из 3 трехочковых, 6 из 9 штрафных).

«Локомотив-Кубань» победил «Бетсити Парму».

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Положение команд : ЦСКА – 35-3, УНИКС – 31-7, Зенит – 28-11, Локомотив-Кубань – 25-13, Бетсити Парма – 22-17, Уралмаш – 18-21, МБА-МАИ – 17-21, Енисей – 15-23, Пари Нижний Новгород – 11-27, Автодор – 7-32, Самара – 2-36.

ПРИМЕЧАНИЕ : время начала матчей – московское.