Единая лига ВТБ. «Локомотив-Кубань» обыграл «Бетсити Парму», 31 очко и 10 подборов Джалена Рейнольдса помогли УНИКСу справиться с «Енисеем»
Сегодня прошли два матча в рамках регулярного сезона Лиги ВТБ.
«Енисей» уступил УНИКСу (86:92), на счету центрового казанцев Джалена Рейнольдса 31 очко и 10 подборов (12 из 18 с игры, 1 из 3 трехочковых, 6 из 9 штрафных).
«Локомотив-Кубань» победил «Бетсити Парму».
Регулярный чемпионат
Положение команд: ЦСКА – 35-3, УНИКС – 31-7, Зенит – 28-11, Локомотив-Кубань – 25-13, Бетсити Парма – 22-17, Уралмаш – 18-21, МБА-МАИ – 17-21, Енисей – 15-23, Пари Нижний Новгород – 11-27, Автодор – 7-32, Самара – 2-36.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
22 комментария
Брайс и Брюэр до конца сезона поломаны.
Кулагин, Ли и вроде Пьер в лазарете.
Сейчас Лопатин выбыл.
Бингэм астматик. Швед и Рэйнольдс недавно только после травм.
Почему у ЦСКА никто не ломается вообще, а тут все??
И по Беленицкому.
Начало игры. 0 из 2 свободных трех.
1 из 4 штрафных.
НЕ БРОСАЙ!!!
И не может забить ни с какой позиции.
Захаров супер тоже.
Остальные бараны или близки к ним, особенно новички.
Манфорд похоже вышел из доверия 10 минут только провёл 1 очко 1 подбор +1 перехват