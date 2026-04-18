  Единая лига ВТБ. «Локомотив-Кубань» обыграл «Бетсити Парму», 31 очко и 10 подборов Джалена Рейнольдса помогли УНИКСу справиться с «Енисеем»
Единая лига ВТБ. «Локомотив-Кубань» обыграл «Бетсити Парму», 31 очко и 10 подборов Джалена Рейнольдса помогли УНИКСу справиться с «Енисеем»

Сегодня прошли два матча в рамках регулярного сезона Лиги ВТБ.

«Енисей» уступил УНИКСу (86:92), на счету центрового казанцев Джалена Рейнольдса 31 очко и 10 подборов (12 из 18 с игры, 1 из 3 трехочковых, 6 из 9 штрафных).

«Локомотив-Кубань» победил «Бетсити Парму».

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Положение командЦСКА – 35-3, УНИКС – 31-7, Зенит – 28-11, Локомотив-Кубань – 25-13, Бетсити Парма – 22-17, Уралмаш – 18-21, МБА-МАИ – 17-21, Енисей – 15-23, Пари Нижний Новгород – 11-27, Автодор – 7-32, Самара – 2-36.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Беленицкий это наш Родман, осталось к нему Мадонну найти и Джордана 🤣
Ответ Kazanest
Кстати да, отличное сравнение
Как сказать Беленицкому - ХВАТИТ швырять трехи, ты не умеешь!!!
У Уникса 1 матч - 1 травмированный.

Брайс и Брюэр до конца сезона поломаны.
Кулагин, Ли и вроде Пьер в лазарете.
Сейчас Лопатин выбыл.
Бингэм астматик. Швед и Рэйнольдс недавно только после травм.

Почему у ЦСКА никто не ломается вообще, а тут все??

И по Беленицкому.
Начало игры. 0 из 2 свободных трех.
1 из 4 штрафных.
НЕ БРОСАЙ!!!
Ответ makilot
Справедливости ради, Миша очень хорош в защите, на подборе, нырки за мячом, весь этот хастл, из-за которого Перасович и держит его на площадке почти без отдыха.
Ответ Sergey Arkhipov
Да, но бонусом 5 фолов.
И не может забить ни с какой позиции.
У Захарова сегодня горячая рука, 5 трюх из 6-ти зарядил.
Втык Перасовича подействовал и во второй четверти УНИКС ликвидировал отставание и команды ушли на большой перерыв при равном счёте.
Енисей симпатичная команда, болел сегодня за них😅 только Рейнольдс с Захаровым карты спутали.
Захаров перед пловом набрал хорошую форму, всё попал в первой половине.
Бингем деградировал. И мышление так себе.
Трудовая и волевая победа УНИКСа в непростом матче с Енисеем.
Рэйнольдс 31 очко, 10 подборов, 5 передач, 2 перехвата, 5 фолов соперника, 0 потерь!
Захаров супер тоже.

Остальные бараны или близки к ним, особенно новички.
Ответ makilot
Новички ахтунг просто. У Стюарта 2/8 с игры 19,5 минут на паркете, с ним УНИКС -13 проиграл
Манфорд похоже вышел из доверия 10 минут только провёл 1 очко 1 подбор +1 перехват
Ответ Kazanest
Ахтунг в переводе с немецкого внимание.)
