  • Стефен Карри заявил, что у него есть еще «несколько» лет карьеры, и он заинтересован в продлении контракта с «Голден Стэйт»
Стефен Карри заявил, что у него есть еще «несколько» лет карьеры, и он заинтересован в продлении контракта с «Голден Стэйт»

Карри не собирается заканчивать карьеру.

Сезон «Голден Стэйт» завершился поражением во втором матче турнира плей-ин против «Финикса» (96:111). После игры лидер «Уорриорс» Стефен Карри ответил на вопросы о своем будущем.

О том, сколько еще лет карьеры осталось

«Несколько, без сомнений. Это же больше одного, да? Отлично».

О том, заинтересован ли он в продлении контракта с «Голден Стэйт»

«Конечно. Но никаких разговоров на эту тему еще не было, так что для «Уорриорс» лето будет насыщенным». 

В контракте 38-летнего Карри остался еще один сезон (2026/27), за который он заработает 62,6 млн долларов.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: послематчевая пресс-конференция Стефена Карри
Если Стеф хочет снова побеждать, надо немножко ужаться, чтобы команда могла состав улучшить. Иначе не выбраться из 7-10 мест.
Ответ Ононаоно
Если Стеф хочет снова побеждать, надо немножко ужаться, чтобы команда могла состав улучшить. Иначе не выбраться из 7-10 мест.
Стеф Карри уже принял новую реальность: проблемы с коленом, по данным The Athletic, останутся с ним до конца карьеры.

Сообщается, что во время матчей он использовал грелки прямо на скамейке, а после каждой тренировки — лёд, чтобы просто продолжать выходить на паркет.

Думаю, в любом случае не выбраться...
Ответ AlphaBeast2
Стеф Карри уже принял новую реальность: проблемы с коленом, по данным The Athletic, останутся с ним до конца карьеры. Сообщается, что во время матчей он использовал грелки прямо на скамейке, а после каждой тренировки — лёд, чтобы просто продолжать выходить на паркет. Думаю, в любом случае не выбраться...
Если так, будет в регулярке на лимите времени и не играть бэк ту бэк. И нормально все. Ролевик нужен нормальный.
И какой же контракт хочет Стеф при продлении? Сколько стоят его 30 игр в регулярке, если проблемы с коленом не решатся?
Ответ Кукушка Кукушка
И какой же контракт хочет Стеф при продлении? Сколько стоят его 30 игр в регулярке, если проблемы с коленом не решатся?
Один все еще ходят на него, так что много.
Ответ Кукушка Кукушка
И какой же контракт хочет Стеф при продлении? Сколько стоят его 30 игр в регулярке, если проблемы с коленом не решатся?
Да всех денег он стоит. Это как с Кобе и его 48/2. Там матчдэй + продажа мерча отобьет весь этот контракт. Даже если он будет и игр по 50 проводить.

Но если остались амбиции, то канеш надо ужиматься.
