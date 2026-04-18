Стефен Карри заявил, что у него есть еще «несколько» лет карьеры, и он заинтересован в продлении контракта с «Голден Стэйт»

Карри не собирается заканчивать карьеру.

Сезон «Голден Стэйт » завершился поражением во втором матче турнира плей-ин против «Финикса» (96:111). После игры лидер «Уорриорс» Стефен Карри ответил на вопросы о своем будущем.

О том, сколько еще лет карьеры осталось

«Несколько, без сомнений. Это же больше одного, да? Отлично».

О том, заинтересован ли он в продлении контракта с «Голден Стэйт»

«Конечно. Но никаких разговоров на эту тему еще не было, так что для «Уорриорс» лето будет насыщенным».

В контракте 38-летнего Карри остался еще один сезон (2026/27), за который он заработает 62,6 млн долларов.