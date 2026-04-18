Стефен Карри заявил, что у него есть еще «несколько» лет карьеры, и он заинтересован в продлении контракта с «Голден Стэйт»
Карри не собирается заканчивать карьеру.
Сезон «Голден Стэйт» завершился поражением во втором матче турнира плей-ин против «Финикса» (96:111). После игры лидер «Уорриорс» Стефен Карри ответил на вопросы о своем будущем.
О том, сколько еще лет карьеры осталось
«Несколько, без сомнений. Это же больше одного, да? Отлично».
О том, заинтересован ли он в продлении контракта с «Голден Стэйт»
«Конечно. Но никаких разговоров на эту тему еще не было, так что для «Уорриорс» лето будет насыщенным».
В контракте 38-летнего Карри остался еще один сезон (2026/27), за который он заработает 62,6 млн долларов.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Сообщается, что во время матчей он использовал грелки прямо на скамейке, а после каждой тренировки — лёд, чтобы просто продолжать выходить на паркет.
