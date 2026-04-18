Член Зала славы Оскар Шмидт скончался в возрасте 68 лет

68-летний Шмидт ушел из жизни.

Оскар Шмидт, член Зала славы баскетбола, известный бразильцам как «Святая Рука», скончался в пятницу. Ему было 68 лет.

Семья Шмидта сообщила, что он боролся с опухолью мозга в течение 15 лет «с мужеством, достоинством и стойкостью... оставаясь примером решимости, щедрости и любви к жизни. Оскар оставляет наследие, которое выходит за рамки спорта и вдохновляет поколения спортсменов и поклонников в Бразилии и во всем мире».

Шмидта обожают в Бразилии за то, что он 19 лет выступал за национальную сборную и стал одним из самых результативных игроков в истории баскетбола. Он также сыграл ключевую роль в исторической победе над Соединенными Штатами в финале Панамериканских игр 1987 года.

Форвард, который никогда не играл в НБА, начал свою профессиональную карьеру в 1974 году, и большая ее часть прошла на родине и в Италии, где он стал кумиром детства будущей звезды Кобе Брайанта.

В 1984 году «Нью-Джерси Нетс» выбрали Шмидта в шестом раунде драфта, он тренировался с ними, но отказался от контракта. В то время игрокам НБА не разрешалось выступать за национальные сборные. Шмидт заявил, что не жалеет об этом, когда его включили в Зал славы.

Он дебютировал за Бразилию в 19 лет в 1977 году и провел 326 матчей, набирая в среднем 23,6 очка.

Форвард сыграл на рекордных пяти Олимпийских играх и четырех чемпионатах мира. Он является лучшим бомбардиром за всю историю обоих турниров. Ему до сих пор принадлежат семь из десяти самых результативных матчей в истории Олимпийских игр, а также рекорды по очкам за одну игру на Олимпиаде (55 очков против Испании в 1988 году) и чемпионате мира (52 очка против Австралии в 1990 году).

Победа на Панамериканских играх 1987 года в Индианаполисе стала первым случаем, когда сборная США проиграла крупный международный турнир дома. Бразилия выиграла со счетом 120:115, а Шмидт набрал 46 очков.

Шмидт завершил карьеру в 2003 году в возрасте 45 лет. Он обошел Карима Абдул-Джаббара, став неофициальным самым результативным игроком в истории, и его известный общий показатель в 49 737 очков за клубы и сборную был превзойден Леброном Джеймсом только в 2024 году.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Associated Press
Оскар Шмидт
Такая глыба, а даже фото в профиле не удостоился…
Ответ Prekrasnoe_utro
Такая глыба, а даже фото в профиле не удостоился…
Они новость написали только после того как пользователь оставил комментарий.
Ответ Vitto
Они новость написали только после того как пользователь оставил комментарий.
Ага. Даже слоупоки в тг еще вчера выложили новость.
Глыба. Ещё помню его игру, по началу 90х, когда я начал смотреть баскетбол, тот, что тогда весьма скудно показывали по тв. В 1992 г в Барселоне вся сборная Бразилии бегал за дримтимовцами, брали автографы после игры, в которой те их, ессо, раскатали и не заметили. Все, но только не Оскар. Вообще, это игрокам дрим тим было бы тогда не зазорно взять автограф у него, у Шмидта. Большое видится на расстоянии. Rip, легенда.
Ответ Aleksei_S
Глыба. Ещё помню его игру, по началу 90х, когда я начал смотреть баскетбол, тот, что тогда весьма скудно показывали по тв. В 1992 г в Барселоне вся сборная Бразилии бегал за дримтимовцами, брали автографы после игры, в которой те их, ессо, раскатали и не заметили. Все, но только не Оскар. Вообще, это игрокам дрим тим было бы тогда не зазорно взять автограф у него, у Шмидта. Большое видится на расстоянии. Rip, легенда.
Помню, еще до времен прихода к нам НБА, казалось, что три самых великих баскетболиста с запасом - это Сабонис, Галлис и Шмидт. Спасибо за игру и воспоминания, Маэстро!
Ответ roentgen
Помню, еще до времен прихода к нам НБА, казалось, что три самых великих баскетболиста с запасом - это Сабонис, Галлис и Шмидт. Спасибо за игру и воспоминания, Маэстро!
Эх, собрались бы тогда в НБА все крутые ребята из остального мира вместе, вот бы пошумели. Взять бы Галлиса с Петровичем в защиту, Сабаса в центр, форварды Шмидт и Кукоч. Петрович тоже был крепкий чувак, никого не боялся, даже Джордана; жаль, ушёл так рано.
Крутейший был игрок. Невероятный снайпер
Соболезнование родным и близким Оскара. Легенда и кумир многих баскетболистов и болельщиков. Светлая память.
Уникальный снайпер, конечно. Помню его перформансы. Не пошёл в НБА из-за сборной, круто же.
помню его с детства, с московской Олимпиады, спокойного сна
Ушла ещё одна баскетбольная эпоха.
Светлая память!
Успел застать последние годы его карьеры, очень впечатлял на уровне сборных.
Эта неделя – самая богатая на баскетбольные дни рождения: Джордан, Йокич, Кириленко!
Римас Куртинайтис о Яннисе: «Он напоминает мне Петровича, Галиса и Шмидта, но одному человеку сложно выиграть матч. Наша главная цель – сдержать остальных»
