Член Зала славы Оскар Шмидт скончался в возрасте 68 лет

Оскар Шмидт , член Зала славы баскетбола, известный бразильцам как «Святая Рука», скончался в пятницу. Ему было 68 лет.

Семья Шмидта сообщила, что он боролся с опухолью мозга в течение 15 лет «с мужеством, достоинством и стойкостью... оставаясь примером решимости, щедрости и любви к жизни. Оскар оставляет наследие, которое выходит за рамки спорта и вдохновляет поколения спортсменов и поклонников в Бразилии и во всем мире».

Шмидта обожают в Бразилии за то, что он 19 лет выступал за национальную сборную и стал одним из самых результативных игроков в истории баскетбола. Он также сыграл ключевую роль в исторической победе над Соединенными Штатами в финале Панамериканских игр 1987 года.

Форвард, который никогда не играл в НБА, начал свою профессиональную карьеру в 1974 году, и большая ее часть прошла на родине и в Италии, где он стал кумиром детства будущей звезды Кобе Брайанта .

В 1984 году «Нью-Джерси Нетс» выбрали Шмидта в шестом раунде драфта, он тренировался с ними, но отказался от контракта. В то время игрокам НБА не разрешалось выступать за национальные сборные. Шмидт заявил, что не жалеет об этом, когда его включили в Зал славы.

Он дебютировал за Бразилию в 19 лет в 1977 году и провел 326 матчей, набирая в среднем 23,6 очка.

Форвард сыграл на рекордных пяти Олимпийских играх и четырех чемпионатах мира. Он является лучшим бомбардиром за всю историю обоих турниров. Ему до сих пор принадлежат семь из десяти самых результативных матчей в истории Олимпийских игр, а также рекорды по очкам за одну игру на Олимпиаде (55 очков против Испании в 1988 году) и чемпионате мира (52 очка против Австралии в 1990 году).

Победа на Панамериканских играх 1987 года в Индианаполисе стала первым случаем, когда сборная США проиграла крупный международный турнир дома. Бразилия выиграла со счетом 120:115, а Шмидт набрал 46 очков.

Шмидт завершил карьеру в 2003 году в возрасте 45 лет. Он обошел Карима Абдул-Джаббара, став неофициальным самым результативным игроком в истории, и его известный общий показатель в 49 737 очков за клубы и сборную был превзойден Леброном Джеймсом только в 2024 году.