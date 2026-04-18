Док Риверс фактически объявил о завершении карьеры: «Удивлюсь, если проведу еще хоть один матч в качестве тренера»

Риверс не собирается больше тренировать.

В разговоре с обозревателем Биллом Симмонсом бывший главный тренер «Милуоки» Док Риверс фактически подтвердил, что намерен уйти на пенсию.

«Мы встречались около семи недель назад – я и владельцы клуба. У нас был отличный разговор. Они спросили, что я хочу делать. Один из владельцев говорит: «Есть план: если мы сделаем так, ты можешь продержаться еще год или два». Я буквально ответил: «О, нет, нет, нет».

Сказал своим ассистентам: время пришло. Мне нравилось тренировать. Очень. Было много успехов, взлетов было гораздо больше, чем падений. Но я отдал этому 47 или сколько там лет без перерыва. Мне требовалась передышка. Хотелось уехать. Внуки и просто жизнь в целом... Сейчас я могу сказать тебе, Билл, что время пришло, поэтому удивлюсь, если проведу еще хоть один матч в качестве тренера», – сказал 64-летний специалист.

За свою карьеру Риверс был главным тренером «Орландо», «Бостона», «Клипперс», «Филадельфии» и «Милуоки». В 2008 году он выиграл чемпионат НБА с «Селтикс». Специалист выводил свои команды в плей-офф 21 раз, в том числе во всех сезонах после того титула, кроме двух.

Его результат – 1194-866, что ставит Риверса на шестое место в списке самых побеждающих тренеров в истории НБА .