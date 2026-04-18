  • Ламело Болл после проигрыша «Орландо» и завершения сезона: «Очень больно. Надеюсь, в следующем году никакого плей-ин»
14

Болл высказался о завершении сезона после проигрыша в плей-ин.

Защитник «Шарлотт» Ламело Болл сохраняет оптимизм в отношении уроков, которые команда извлекла, не сумев пробиться в плей-офф НБА.

«Очевидно, что сейчас очень больно, но я считаю, что все это просто уроки. Ты живешь, ты учишься, ты развиваешься и двигаешься дальше.

Этот сезон лучше, чем прошлый, так что это хорошо. Но все равно обидно не попасть в плей-офф. И все же мы выступили лучше, чем в предыдущие годы, так что, как я и сказал, мы просто пытаемся развиваться.

Надеюсь, в следующем году никакого плей-ин», – сказал защитник.

«Хорнетс» уступили «Мэджик» с рекордной для плей-ин разницей в 31 очко (90:121). Болл тяжело провел первую половину встречи, набрав 2 очка при 1 из 6 бросков. И хотя ему удалось прийти в себя и закончить матч с 23 очками, было уже слишком поздно, чтобы спасти игру.

Кто станет чемпионом НБА?10723 голоса
ОклахомаОклахома-Сити
БостонБостон
ДенверДенвер
Сан-АнтониоСан-Антонио
Кто-то другойЛейкерс
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: послематчевая пресс-конференция Ламело Болла
Сча карма паренька настигнет, уедет летом в пакете за Янниса в края, где и плей-ин будет за счастье
"Шарлотт" прежде всего от ТЕБЯ нужно избавляться, чтоб претендовать на плей-офф.
Плюс мусор в лице Гранта Уильямса с Джошем Грином убирать.
И дальше развивать Миллера, Книппела, Салауна, Калкбреннера.
Больно было Бему, когда он на копчик упал из-за тебя.... максимально неприятный лично мне игрок.
Ответ Odissey ru
И что ? Всем больно, это не балет, всякое случается
Надеюсь, в следующем году никакого плей-ин»
Что даже в десятку не собираешься попадать?)))
Ответ kaissa
Да, звучит слегка двусмысленно. А Книппел в плей-ин провалился полностью.
Надеюсь подутихнут разговоры о таланте Болла. А то эта бездарная пулялка слишком много внимания получает. Первый раз в жизни нужно было на результат сыграть и такой печальный исход
Ответ Vanila Panda
с Майами он сыграл хорошо. но вот с Орландо уже нет(
Ответ LBJ236
у него 2 из 16 с трехи, какое хорошо. Повезло, что его не удалили с позором за травму Адэбайо, так бы отлетели от Майми
19 из 48 с игры в первых в карьере двух матчах на вылет на 6-й год в лиге. Удачи.
Ответ noke
Не вру, уже два раза в плей-ин играл. 4 из 14 в первом, 7 из 25 во втором. Т.е. 30 из 87 за первые 4 матча. Восхитительный баскетболист.
"Никакого плей-ин" для Шарлотт звучит как приговор
