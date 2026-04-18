Ламело Болл после проигрыша «Орландо» и завершения сезона: «Очень больно. Надеюсь, в следующем году никакого плей-ин»
Защитник «Шарлотт» Ламело Болл сохраняет оптимизм в отношении уроков, которые команда извлекла, не сумев пробиться в плей-офф НБА.
«Очевидно, что сейчас очень больно, но я считаю, что все это просто уроки. Ты живешь, ты учишься, ты развиваешься и двигаешься дальше.
Этот сезон лучше, чем прошлый, так что это хорошо. Но все равно обидно не попасть в плей-офф. И все же мы выступили лучше, чем в предыдущие годы, так что, как я и сказал, мы просто пытаемся развиваться.
Надеюсь, в следующем году никакого плей-ин», – сказал защитник.
«Хорнетс» уступили «Мэджик» с рекордной для плей-ин разницей в 31 очко (90:121). Болл тяжело провел первую половину встречи, набрав 2 очка при 1 из 6 бросков. И хотя ему удалось прийти в себя и закончить матч с 23 очками, было уже слишком поздно, чтобы спасти игру.
