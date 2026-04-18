Диллон Брукс: «Когда Стив Керр говорит тебе, что ты меняешь культуру команд и ты – отличный игрок, это очень много значит»

Брукс получил похвалу от Керра.

Форвард «Финикса » Диллон Брукс раскрыл детали своего разговора с главным тренером «Голден Стэйт » Стивом Керром после сегодняшнего матча плей-ин.

«Он сказал мне замечательные слова. Потрясающе. И я рад, что это произошло лицом к лицу. Когда кто-то, кто обычно высказывает спорные или критические замечания, подходит к тебе потом и говорит, какую отличную работу ты делаешь…

Он видел меня в «Мемфисе», «Хьюстоне», а теперь и в «Финиксе». Наверное, наблюдал за мной на протяжении всей моей карьеры. И когда он говорит тебе, что ты делаешь замечательные дела, меняешь культуру команд и ты – отличный игрок, это очень много значит», – сказал форвард.

В сегодняшнем победном матче (111:96) Брукс отметился 13 очками (4 из 14 с игры), 1 подбором и 4 передачами при 5 потерях.