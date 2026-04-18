  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Диллон Брукс: «Когда Стив Керр говорит тебе, что ты меняешь культуру команд и ты – отличный игрок, это очень много значит»
14

Брукс получил похвалу от Керра.

Форвард «Финикса» Диллон Брукс раскрыл детали своего разговора с главным тренером «Голден Стэйт» Стивом Керром после сегодняшнего матча плей-ин.

«Он сказал мне замечательные слова. Потрясающе. И я рад, что это произошло лицом к лицу. Когда кто-то, кто обычно высказывает спорные или критические замечания, подходит к тебе потом и говорит, какую отличную работу ты делаешь… 

Он видел меня в «Мемфисе», «Хьюстоне», а теперь и в «Финиксе». Наверное, наблюдал за мной на протяжении всей моей карьеры. И когда он говорит тебе, что ты делаешь замечательные дела, меняешь культуру команд и ты – отличный игрок, это очень много значит», – сказал форвард.

В сегодняшнем победном матче (111:96) Брукс отметился 13 очками (4 из 14 с игры), 1 подбором и 4 передачами при 5 потерях.

Кто станет чемпионом НБА?10730 голосов
ОклахомаОклахома-Сити
БостонБостон
ДенверДенвер
Сан-АнтониоСан-Антонио
Кто-то другойЛейкерс
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: послематчевая пресс-конференция Диллона Брукса
logoФиникс
logoНБА
logoСтив Керр
logoГолден Стэйт
logoДиллон Брукс
14 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Ожидание: великая поножовщина, реальность: великое перемирие
Ответ Игорь Щи
Ожидание: великая поножовщина, реальность: великое перемирие
Ну а чё, делить то нечего уже
Ответ AEZAKMI228
Ну а чё, делить то нечего уже
Согл, мэни. Пул плюсиков высадил, чуть попожжа уравняю неадеквата на минусëре
В принципе Финики угадали с обменом КейДи. Брус зашёл как влитой, а Грин в плей-ин был хорош (в сезоне из-за травм играл мало и слегка просел по трёхочковым, но в принципе они с Бруксом разгрузили Букера в атаке а Брукс ещё и отличный защитник.
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
