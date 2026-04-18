Определились все участники плей-офф НБА

Стали известны все участники плей-офф НБА.

После завершения турнира плей-ин определились соперники топ-2 команд из каждой конфреренции по первому раунду плей-офф.

На Западе «Оклахоме» достался «Финикс », «Сан-Антонио » – «Портленд ». В Восточной конференции «Детройт» сыграет с «Орландо », а «Бостон » – против «Филадельфии».

Первый раунд плей-офф стартует вечером 18 апреля в 20.00 по московскому времени игрой серии между «Кливлендом» и «Торонто».