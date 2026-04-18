Определились все участники плей-офф НБА

Стали известны все участники плей-офф НБА.

После завершения турнира плей-ин определились соперники топ-2 команд из каждой конфреренции по первому раунду плей-офф.

На Западе «Оклахоме» достался «Финикс», «Сан-Антонио» – «Портленд». В Восточной конференции «Детройт» сыграет с «Орландо», а «Бостон» – против «Филадельфии».

Первый раунд плей-офф стартует вечером 18 апреля в 20.00 по московскому времени игрой серии между «Кливлендом» и «Торонто».

Кто станет чемпионом НБА?10730 голосов
ОклахомаОклахома-Сити
БостонБостон
ДенверДенвер
Сан-АнтониоСан-Антонио
Кто-то другойЛейкерс
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети НБА
Начало плей-офф в 20:00 - это круто!
Умер Oscar Schmidt
А спортс молчит...
Голоден Стэйт выдали матч жизни с Клипперс, чтобы безидейно слиться Финиксу.
Или безыдейно?
Безызбежно.
Блин как большинство матчей смотреть и пловом нхл’а совместить и с работой тоже :^(
Если просмотр мешает работе, просто забрось.. Работу свою..
Как же хорошо , что ПО пройдет без кривляний , ужимок и прочих " шимми" ...
Ты свою фотку на аватар поставил?
Да начнется заруба
Сюрпризы могут быть только в двух сериях- Лал и Рокетс, Никс и Хокс
В серии Никс - Хоукс, сюрпризом будет, если дальше пройдут Никс)
Увы, насчет пары Кливленд - Торонто тоже не уверен, не факт, что Кливленд пройдет.
Ничего не понял (
Смотрите, в плей-офф начинают играть 16 клубов, и должен остаться только один!....и пусть им будет /название любимого клуба/!...вот так понятно?)
Оклахома в двух сериях максимум 2 раза проиграет, думаю
Скорее один в первой серии
ОКС 4:0 Финикс
ЛА 2:4 Хьюстон
Денвер 4:1 Миннесота
Спёрс 4:1 Портленд
Детройт 4:1 Орландо
Кливленд 4:3 Торонто
НЙ 4:2 Атланта
Бостон 4:1 Фила
