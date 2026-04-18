Определились все участники плей-офф НБА
Стали известны все участники плей-офф НБА.
После завершения турнира плей-ин определились соперники топ-2 команд из каждой конфреренции по первому раунду плей-офф.
На Западе «Оклахоме» достался «Финикс», «Сан-Антонио» – «Портленд». В Восточной конференции «Детройт» сыграет с «Орландо», а «Бостон» – против «Филадельфии».
Первый раунд плей-офф стартует вечером 18 апреля в 20.00 по московскому времени игрой серии между «Кливлендом» и «Торонто».
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети НБА
ЛА 2:4 Хьюстон
Денвер 4:1 Миннесота
Спёрс 4:1 Портленд
Детройт 4:1 Орландо
Кливленд 4:3 Торонто
НЙ 4:2 Атланта
Бостон 4:1 Фила