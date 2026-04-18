Дрэймонд Грин заработал удаление за минуту до конца последнего матча «Голден Стэйт» в сезоне

Грина удалили из последнего матча «Голден Стэйт» в сезоне.

В концовке матча турнира плей-ин против «Финикса» форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин вступил в перепалку с защитником «Санс» Девином Букером.

Арбитр Скотт Фостер не стал терпеть продолжающийся трэш-ток и удалил обоих баскетболистов из игры.

По итогам встречи Грин отметился 5 очками (2 из 4 с игры), 2 подборами и 6 передачми при 5 потерях. На счету Букера 20 очков (5 из 12 с игры), 6 подборов и 8 передач.

«Санс» вышли в плей-офф, обыграв «Уорриорс» – 111:96.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Chaz NBA
А че начало то нет? Грин ударил Бука, за минуту до конца, просто на пустом месте, подошел и удрарил в грудь. Был посажен на скамейку, с перебором фолов, по идее надо было удалять Грина, сразу.
Там уже было понятно, что эта мартышка не заткнется.
У меня вопрос к тем кто меня минусит, мне реально просто интересно… Вы ущемились от того что кто-то назвал вашего кумира мартышкой? Это как бы если он ведет себя как грязная мартышка, то это ок, да? Ну характер такой. А вот если кто-то это подмечает и называет вещи своими именами, то это недопустимо, да? Такая логика?
Ты ищешь островок адекватности в «мозгу» глора обыкновенного? Они там присутствуют, но это, скорее, исключение из правил.
На 0:30 прям вылитый примат
Вроде точно, примат)
какой же матч жизни выдал Дреймонд против Кавая перед этим и как же он это всё испортил. Зачем показывать зубы тогда, когда понятно - конец сезона, конец династии
Дизреспект за дизреспект, но спасибо старому за новую гифку в коллекции
Истинный кореец
Ну хоть не так, как Андрюха Байнум в последнем матче Фила Джексона в LAL.
Тот прям эталон грязи и обезьяньего поведения показал.
