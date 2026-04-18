Дрэймонд Грин заработал удаление за минуту до конца последнего матча «Голден Стэйт» в сезоне

Грина удалили из последнего матча «Голден Стэйт» в сезоне.

В концовке матча турнира плей-ин против «Финикса » форвард «Голден Стэйт » Дрэймонд Грин вступил в перепалку с защитником «Санс» Девином Букером .

Арбитр Скотт Фостер не стал терпеть продолжающийся трэш-ток и удалил обоих баскетболистов из игры.

По итогам встречи Грин отметился 5 очками (2 из 4 с игры), 2 подборами и 6 передачми при 5 потерях. На счету Букера 20 очков (5 из 12 с игры), 6 подборов и 8 передач.

«Санс» вышли в плей-офф, обыграв «Уорриорс» – 111:96.