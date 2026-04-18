Джейлен Грин набрал 36 очков в победной игре с «Уорриорс», повторив рекорд плей-ин по трехочковым (8)
Защитник «Финикса» Джейлен Грин стал самым результативным игроком матча турнира плей-ин против «Голден Стэйт», набрав 36 очков.
За 40 минут на паркете Грин реализовал 14 из 20 бросков с игры, включая 8 из 14 трехочковых. Также на его счету 6 подборов, 4 передачи при 2 потерях, 2 перехвата и 3 блок-шота.
Защитник повторил рекорда Кигана Мюррэя по количеству трехочковых в матче плей-ин, а также стал вторым после Стефена Карри игроком, кому удалось набрать 35+ очков в двух подряд матчах мини-турнира.
«Санс» разобрались с «Уорриорс» (111:96) и вышли в плей-офф, где их соперником по первому раунду станет «Оклахома».
Кто станет чемпионом НБА?10730 голосов
Оклахома
Бостон
Денвер
Сан-Антонио
Кто-то другой
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети НБА
7 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
в гринах запутались...
И сразу понятна ситуация с Каваем вдогонку.