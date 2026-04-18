  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  Джейлен Грин набрал 36 очков в победной игре с «Уорриорс», повторив рекорд плей-ин по трехочковым (8)
Видео
7

Джейлен Грин набрал 36 очков в победной игре с «Уорриорс», повторив рекорд плей-ин по трехочковым (8)

Грин помог «Санс» выбить «Уорриорс», набрав 36 очков.

Защитник «Финикса» Джейлен Грин стал самым результативным игроком матча турнира плей-ин против «Голден Стэйт», набрав 36 очков.

За 40 минут на паркете Грин реализовал 14 из 20 бросков с игры, включая 8 из 14 трехочковых. Также на его счету 6 подборов, 4 передачи при 2 потерях, 2 перехвата и 3 блок-шота.

Защитник повторил рекорда Кигана Мюррэя по количеству трехочковых в матче плей-ин, а также стал вторым после Стефена Карри игроком, кому удалось набрать 35+ очков в двух подряд матчах мини-турнира.

«Санс» разобрались с «Уорриорс» (111:96) и вышли в плей-офф, где их соперником по первому раунду станет «Оклахома».

Кто станет чемпионом НБА?
ОклахомаОклахома-Сити
БостонБостон
ДенверДенвер
Сан-АнтониоСан-Антонио
Кто-то другойЛейкерс
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети НБА
logoФиникс
logoСтефен Карри
logoБаскетбол - видео
logoНБА
logoКиган Мюррэй
logoДжейлен Грин
logoГолден Стэйт
logoНБА плей-ин
7 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
"Защитник «Финикса» Дрэймонд Грин стал самым результативным игроком матча"
в гринах запутались...
Ответ Roman Roman
"Защитник «Финикса» Дрэймонд Грин стал самым результативным игроком матча" в гринах запутались...
Все зелёные на одно лицо
Джейлену респект, реально стал лучше играть, прошлый плов провалил, этот начинает бодро, на пользу пошел переезд в Финикс. Ну и как я говорил, Карри может делать шими-шими на рыбалке. (можете минусить фанаты ГСВ, мне похрен) Я рад, рад что этот плов будет без них.
Ну вот тут в концовке сразу видно, чего стоит первый шаг Дрэймонда, которым он на днях хвастался. Молодой, атлетичный игрок его делает моментально. Это не Кавай с больными ногами.
И сразу понятна ситуация с Каваем вдогонку.
финиксу летать за время плей-ин не пришлось. а с учетом последней игры сезона, то опять знакомая дорога в оклахому. так что по сравнению с орландо даже сил должно быть побольше, чтобы дать бой чемпиону с учетом неплохой соревновательной практики
Как же не вовремя ты ультанул(
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Не знаю, что будет дальше, но я люблю вас до смерти». Стефен Карри, Дрэймонд Грин и Стив Керр обнялись в концовке проигранного матча плей-ин
18 апреля, 05:24Видео
Мэт Ишбиа: «Мы хотели Диллона Брукса с точки зрения культуры и лидерства. Он оказался даже лучше, чем ожидалось»
17 апреля, 15:10
Диллон Брукс заявил о желании сыграть с «Уорриорз» в плей-ин: «Для таких, как я это важно»
17 апреля, 05:03
Рекомендуем
Главные новости
Жан Монтеро получил награду «Восходящая звезда» Евролиги-2025/26
6 минут назадФото
28-летний Джейсон Тейтум обошел Реджи Миллера и Клайда Дрекслера по очкам в плей-офф
18 минут назад
Люк Кеннард: «Мы поняли, что это все, что у нас есть, и стали помогать друг другу выйти на новый уровень»
40 минут назад
Коди Миллер-Макинтайр перейдет в «Олимпиакос», стороны завершают оформление трехлетнего контракта
сегодня, 08:59
Кармело Энтони о дерзости Джейдена Макдэниэлса в адрес «Наггетс»: «Это взрослый разговор, война. Но если не возьмут 3-ю игру, эхо обойдет весь мир»
сегодня, 08:52
Док Риверс об уходе из «Бакс»: «Надо было сказать игрокам. Но камера постоянно была направлена на меня»
сегодня, 08:35
Джей Джей Редик: «Все только началось, Дюрэнт может забрать контроль над серией»
сегодня, 08:18
Джей Джей Редик об отсутствии Дончича в списке претендентов на MVP: «Не хватило медийного ажиотажа»
сегодня, 08:12
«Такой уж Билли человек, всегда ставит «Буллз» первыми». Джерри Рейнсдорф прокомментировал уход Донована
сегодня, 07:59
Леброн Джеймс об «удовлетворении» после неудачной игры Дюрэнта: «Нет ничего такого. Если он прочтет такое от меня, сразу разозлится»
сегодня, 07:58
Ко всем новостям
Последние новости
«Париж» сделал предложение форварду Маозинье Перейре из «Манисы»
58 минут назад
Чемпионат Греции. «Перистери» примет «Арис»
сегодня, 07:40
«Хьюстон» без Дюрэнта, «Миннесота» против Йокича – к чему присмотреться на старте плей-офф на Западе?
вчера, 21:36ВидеоСпортс"
«Дубай» претендует на Джейлена Хорда из «Маккаби»
вчера, 20:29
Адриатическая лига. «Дубай» разгромил «Босна Роял»
вчера, 20:20
«Новый Орлеан» уволил менеджера по экипировке, работавшего в клубе с 1988 года
вчера, 20:14
«Валенсия» хочет продлить контракт с Кэмероном Тейлором на фоне интереса «Олимпиакоса» и «Хапоэля»
вчера, 18:19
Состоялась жеребьевка женского чемпионата мира-2026
вчера, 17:15Фото
Евгений Богачев о подписании Михаила Кулагина: «Надо делать упор на российские кадры. С иностранцами в этом сезоне не везет»
вчера, 16:56
«Фенербахче» договорился о переходе Трента Форреста и Игнаса Саргюнаса
вчера, 16:03
Рекомендуем