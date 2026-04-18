Джейлен Грин набрал 36 очков в победной игре с «Уорриорс», повторив рекорд плей-ин по трехочковым (8)

Грин помог «Санс» выбить «Уорриорс», набрав 36 очков.

Защитник «Финикса » Джейлен Грин стал самым результативным игроком матча турнира плей-ин против «Голден Стэйт », набрав 36 очков.

За 40 минут на паркете Грин реализовал 14 из 20 бросков с игры, включая 8 из 14 трехочковых. Также на его счету 6 подборов, 4 передачи при 2 потерях, 2 перехвата и 3 блок-шота.

Защитник повторил рекорда Кигана Мюррэя по количеству трехочковых в матче плей-ин, а также стал вторым после Стефена Карри игроком, кому удалось набрать 35+ очков в двух подряд матчах мини-турнира.

«Санс» разобрались с «Уорриорс» (111:96) и вышли в плей-офф, где их соперником по первому раунду станет «Оклахома».