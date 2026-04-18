  • «Не знаю, что будет дальше, но я люблю вас до смерти». Стефен Карри, Дрэймонд Грин и Стив Керр обнялись в концовке проигранного матча плей-ин
Видео
16

«Не знаю, что будет дальше, но я люблю вас до смерти». Стефен Карри, Дрэймонд Грин и Стив Керр обнялись в концовке проигранного матча плей-ин

Карри, Грин и Керр разделили момент.

В момент, когда исход матча плей-ин против «Финикса» был уже ясен, лидеры «Голден Стэйт» Стефен Карри и Дрэймонд Грин, а также главный тренер Стив Керр собрались вместе, разделив мгновение между собой.

«Не знаю, что будет дальше, но я люблю вас до смерти», – проговорил Керр.

Это трио провело вместе 12 лет и завоевало четыре чемпионских титула (2015, 2017, 2018, 2022).

Сегодня «Уорриорс» уступили «Санс» (96:111) и завершили для себя сезон.

Кто станет чемпионом НБА?
ОклахомаОклахома-Сити
БостонБостон
ДенверДенвер
Сан-АнтониоСан-Антонио
Кто-то другойЛейкерс
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети НБА
До слез…
Спасибо наши воины
Как говорится, ты бездушная scottина, если не плакал на этом моменте
Это поколение достойно пошагало.
Ответ Сергей Поляков
Ответ Сергей Поляков
Одни из лучших в истории
Потому что мы банда!
Душераздирающие кадры. Спасибо за баскетбол!
Неужели расходятся!?:(
