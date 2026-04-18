  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Алия Бостон договорилась о самом большом суммарном контракте в истории женской НБА – 6,3 млн долларов на 4 года с «Индианой»
1

Бостон получила самый большой контракт в истории женской НБА.

Трехкратная участница Матча всех звезд женской НБА Алия Бостон согласовала четырехлетнее продление контракта с «Индианой» на сумму 6,3 миллиона долларов. Это соглашение делает ее обладательницей самого большого суммарного контракта в истории лиги на сегодняшний день. 

В 2026 году Бостон заработает 1 миллион долларов, что ниже стандартного максимального контракта в 1,19 миллиона, на который она имела право – баскетболистка выбрала меньшую сумму, чтобы помочь «Фивер» платить другим игрокам состава. Затем она будет получать 20% от потолка зарплат в каждом последующем сезоне до 2029 года. 

Форвард набирает в среднем 14,5 очка, 8,5 подбора и 3 передачи при реализации 54,7% с момента, когда «Фивер» выбрали ее под первым номером в 2023 году. 

«Индиана» стремится строить команду вокруг Бостон, звездной защитницы Келси Митчелл и первого номера драфта-2024 Кейтлин Кларк. Митчелл была свободным агентом и только что подписала однолетний «супермакс», чтобы вернуться в «Индиану». 

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: ESPN
logoженская НБА
Индиана жен
logoАлия Бостон
переходы
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
интересно, где посмотреть платежки итоговые команд...
и я пока не понял, жесткий у них там потолок з/п, или он приподнимается при желании... :-)
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
