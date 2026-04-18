«Орландо» вышел в плей-офф, разгромив «Шарлотт» с рекордной для плей-ин разницей в 31 очко
Уже в первой половине встречи «Орландо» создал преимущество в 35 очков по пути к разгромной победе над «Шарлотт» (121:90) во втором матче турнира плей-ин. «Мэджик» вышли в первый раунд плей-офф, где встретятся с «Детройтом».
По данным ESPN Research, их победа с разницей в 31 очко стала самой крупной в истории плей-ин для любой команды НБА.
«Орландо» с самого начал действовать жестко, не позволив «Хорнетс» включиться в игру. К перерыву «Мэджик» вели с разницей в 31 очко – это самое большое преимущество на середине матча за всю семилетнюю историю плей-ин. Турнир в нынешнем формате (четыре команды от каждой конференции, которые разыгрывают две путевки в плей-офф) проводится с 2021 года.
Звезда «Мэджик» Паоло Банкеро стал самым результативным игроком матча, набрав 25 очков (9 из 17 с игры, 2 из 6 трехочковых, 5 из 8 штрафных). Форвард Франц Фагнер добавил 18 очков (5 из 10 с игры, 0 из 1 из-за дуги, 8 из 10 с линии).
Защитник «Хорнетс» Ламело Болл, который, по заявлению НБА, должен был быть удален в победном матче против «Майами» во вторник за неспортивный фол против Бэма Адебайо, набрал 23 очка, 21 из них – в третьей четверти.
Форвард Майлз Бриджес, проведший больше матчей, чем любой другой действующий игрок без участия в плей-офф, набрал 15 очков за «Шарлотт».
«Хорнетс», пропускающие плей-офф уже 10 сезонов подряд, уступили в борьбе за подборы 34-49 и реализовали лишь 34% бросков. «Мэджик» забросили 50%.
Жаль Хорнетс не хватило на ещё один матч
А вчера ,на Спортсе, уже Грека сватали в Орландо…
Может таким же способом и Вашик взбодрить в межсезонье ???