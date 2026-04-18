«Орландо» вышел в плей-офф, разгромив «Шарлотт» с рекордной для плей-ин разницей в 31 очко

«Мэджик» установили рекорд по разнице в счете для матчей плей-ин.

Уже в первой половине встречи «Орландо» создал преимущество в 35 очков по пути к разгромной победе над «Шарлотт» (121:90) во втором матче турнира плей-ин. «Мэджик» вышли в первый раунд плей-офф, где встретятся с «Детройтом». 

По данным ESPN Research, их победа с разницей в 31 очко стала самой крупной в истории плей-ин для любой команды НБА.

«Орландо» с самого начал действовать жестко, не позволив «Хорнетс» включиться в игру. К перерыву «Мэджик» вели с разницей в 31 очко – это самое большое преимущество на середине матча за всю семилетнюю историю плей-ин. Турнир в нынешнем формате (четыре команды от каждой конференции, которые разыгрывают две путевки в плей-офф) проводится с 2021 года.  

Звезда «Мэджик» Паоло Банкеро стал самым результативным игроком матча, набрав 25 очков (9 из 17 с игры, 2 из 6 трехочковых, 5 из 8 штрафных). Форвард Франц Фагнер добавил 18 очков (5 из 10 с игры, 0 из 1 из-за дуги, 8 из 10 с линии).

Защитник «Хорнетс» Ламело Болл, который, по заявлению НБА, должен был быть удален в победном матче против «Майами» во вторник за неспортивный фол против Бэма Адебайо, набрал 23 очка, 21 из них – в третьей четверти. 

Форвард Майлз Бриджес, проведший больше матчей, чем любой другой действующий игрок без участия в плей-офф, набрал 15 очков за «Шарлотт».

«Хорнетс», пропускающие плей-офф уже 10 сезонов подряд, уступили в борьбе за подборы 34-49 и реализовали лишь 34% бросков. «Мэджик» забросили 50%.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: ESPN
Рад за Орландо. Для Шарлотт первый блин комом, но ничего страшного не произошло. Это все равно лучший сезон команды лет за 10, а по перспективам лучший в истории франшизы вообще.
Детройт Орландо вообще не интересная серия будет с низкой реализацией, без накала и перчинки.
Жаль Хорнетс не хватило на ещё один матч
Ответ Dmitry Singular
Ну тут хз. Орландо уже опытные бойцы в ПО. Как минимум уверенность есть что навяжут борьбу а там кто знает, Детройт так то для меня не явный фаворит.
Ответ Адилет Сапаров
Ды да, будто Детройт так даст им подборы собирать, это не Шарлотт, у них возможностей больше, да и намного габаритнее игроки. А учитывая, что Дюрен просто разрывает центровых, то проблемки ещё те будут
Находчивые кудесники Мозли просто решили не сталкиваться с "Селтикс".
Ответ заблокированному пользователю
Ну так занимали бы 4-5....
Очень жаль, что так вышло. Но чуйка, что Орландо выйдут с максимальной мотивацией, меня не покидала и, видимо, не зря...
Видимо весь запал потратили на Майами, с кудесниками просто жаль было смотреть, ну и моментальная карма Ламело, жаль, всё могло быть не так
Ну вот , утер носы хейтерам Павлуша !!!💪🏽💪🏽💪🏽
А вчера ,на Спортсе, уже Грека сватали в Орландо…
Ответ den dare
Может, он поэтому и напрягся?
Ответ GlassEye
Возможно …
Может таким же способом и Вашик взбодрить в межсезонье ???
А разве не Марканнен рекордсмен по играм в НБА без ПО?
Ответ swearengenquotes
У Марканенна меньше игр, чем у Майлза, хотя он в лиге дольше на несколько лет
Ответ kiper88
Да, действительно, в этом году обогнал. На старте сезона 25/26 у Марканнена было 450, у Бриджеса - 424.
Надо Бриджеса менять, не иначе
Молодцы ребята! В решающий момент собрались и затащили!
