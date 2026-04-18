Участие Кевина Дюрэнта в первой игре серии против «Лейкерс» под вопросом из-за ушиба колена

Дюрэнт может не сыграть в первом матче серии с «Лейкерс».

Статус звездного форварда «Хьюстона» Кевина Дюрэнта на первый матч серии первого раунда плей-офф против «Лейкерс» указан с пометкой «под вопросом» из-за ушиба колена.

Согласно источникам ESPN, Дюрэнт получил травму на тренировке на этой неделе, но в «Рокетс» настроены оптимистично: его колено не станет серьезной проблемой на протяжении серии. 

37-летний форвард в своем первом сезоне за «Хьюстон» набирал в среднем 26 очков, 5,5 подбора и 4,8 передачи за игру. Он провел 78 матчей – это его самый высокий показатель с сезона-2018/19.

«Лейкерс», посеянные четвертыми, подходят к серии в ослабленном составе без своих звезд Луки Дончича (задняя поверхность бедра) и Остина Ривза (косая мышца живота).

Тренер «Лейкерс» Джей Джей Редик во вторник заявил, что Дончич и Ривз выбыли «на неопределенный срок» и обновлений по их состоянию на этой неделе не ожидается.

Кто станет чемпионом НБА?10730 голосов
ОклахомаОклахома-Сити
БостонБостон
ДенверДенвер
Сан-АнтониоСан-Антонио
Кто-то другойЛейкерс
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: ESPN
Вот чел в 37 лет 4 матча за сезон пропустил. А все эти мвпшные дохляки и 65 не могут сыграть.
Кстати думал об этом, все уверено кричат , что Хьюстон спокойно пройдет Лал. Пару травм у Хьюстона и уже не будет таких криков. Все может быть)
Кстати думал об этом, все уверено кричат , что Хьюстон спокойно пройдет Лал. Пару травм у Хьюстона и уже не будет таких криков. Все может быть)
Еще пару травм? Хватает ФВВ и Адамса, да еще и ДФС полумертвый (играет с болью)
Еще пару травм? Хватает ФВВ и Адамса, да еще и ДФС полумертвый (играет с болью)
Они весь сезон без них играют, адаптировались. Я про срочные изменения в составе, а не в целом.
