Участие Кевина Дюрэнта в первой игре серии против «Лейкерс» под вопросом из-за ушиба колена

Дюрэнт может не сыграть в первом матче серии с «Лейкерс».

Статус звездного форварда «Хьюстона » Кевина Дюрэнта на первый матч серии первого раунда плей-офф против «Лейкерс » указан с пометкой «под вопросом» из-за ушиба колена.

Согласно источникам ESPN, Дюрэнт получил травму на тренировке на этой неделе, но в «Рокетс» настроены оптимистично: его колено не станет серьезной проблемой на протяжении серии.

37-летний форвард в своем первом сезоне за «Хьюстон» набирал в среднем 26 очков, 5,5 подбора и 4,8 передачи за игру. Он провел 78 матчей – это его самый высокий показатель с сезона-2018/19.

«Лейкерс», посеянные четвертыми, подходят к серии в ослабленном составе без своих звезд Луки Дончича (задняя поверхность бедра) и Остина Ривза (косая мышца живота).

Тренер «Лейкерс» Джей Джей Редик во вторник заявил, что Дончич и Ривз выбыли «на неопределенный срок» и обновлений по их состоянию на этой неделе не ожидается.