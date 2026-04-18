  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  НБА. Плей-ин. 36 очков Джейлена Грина помогли «Финиксу» выбить «Голден Стэйт», «Орландо» разгромил «Шарлотт» с рекордной разницей «+31»
322

НБА. Плей-ин. 36 очков Джейлена Грина помогли «Финиксу» выбить «Голден Стэйт», «Орландо» разгромил «Шарлотт» с рекордной разницей «+31»

Сегодня состоялись два матча турнира плей-ин НБА.

В решающих матчах стадии плей-ин были разыграны последние путевки в плей-офф обеих конференций НБА и определились соперники «Детройта» и «Оклахомы».

«Орландо» разгромил «Шарлотт» с преимуществом в 31 очко – рекордная разница в истории турниров плей-ин.

«Финикс» разобрался с «Голден Стэйт» благодаря 36 очкам Джейлена Грина (14 из 20 с игры, 8 из 14 трехочковых). 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
logoФиникс
logoОрландо
logoШарлотт
logoГолден Стэйт
logoНБА плей-ин
logoНБА
результаты
322 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Наверное, самое несмотрибельное в НБА сейчас - это тупое втыкание игроков в проходе в защитников и получение штрафных бросков вместо фола в нападении. Просто невозможно на это смотреть. Имхо, это не баскетбол.
Ответ dev0
при Стерне такой хурмы не было
Брукс против Дре новая классика НБА, обязательно к просмотру)
Ответ rboroveev@gmail.com
Закончится поножовщиной
Ответ Дмитрий Авдеев
Кохонес кого то точно пострадают.
Ну да, пока у вас лидер команды Ламело Болл, вряд ли вы увидите чего хорошего. Шарлоттки, верните мне 2 часа субботнего сна!
Ответ Дмитрий Кузьмин
Скушай шарлотку, сразу полегчает.🙂
Баскетбольный Бог все видит) Искренне рад унижению Шарлотт-Болл заслужил именно это за скотский фол на Бэме
Ответ mq64jdq24n
Там ещё не факт, что с Бэмом Хит затащили, это все условно. Но Орландо конечно по итогу знатно вынесла. Жаль, что упустили интересную серию
Ответ SergoSSS
Не факт-то да, я скорее про человеческое)
Джейлену Грину спасибо за оверперфоманс, Санз с проходом в плей-офф.
Ответ Вадим flanec
Тоже хотел ему спасибо сказать. Отт говорил, он набирает форму, когда бросал пару месяцев 1 из 7 трехи или типо того. Вот набрал, молодец. Ничего плохого про него больше не скажу: подарил нам плей офф. Бук в плей инн,например, 0-7 трехи выбросил.
Ответ bear7904
👍
При всей исторической любви к этой династии GSW в уходящем сезоне ну совсем не воспринимал их всерьез. Как будто это что-то типа спин-оффа "Космического Джема": в одной команде играют Сам Стеф на пенсии, дед Батлер, лохматый бразильский пляжник, Багз Банни и мышонок Подземский, и по настроению иногда выносят профессионалов. Все это конечно умилительно и трогает, но с турнирной точки зрения никакого значения не имеет.
Ответ Indurain Larraya
Жаль Батлер сломался, это может спасти физрука Керра от выхода на пенсию.
Ответ Лиллард унижатель!
Скорее хороший лотерейный пик.
Мерзкий Грин ну проиграл ты... Прими достойно поражение, поблагодари соперников, партнёров за игру и иди дальше
Ответ Jackvrn
Влететь этим корявым Мэджикам в тридцатку за половину это надо уметь, конечно. И так было ясно, что весь этот хайп Шарлотт в целом и Кона в частности это оверреакт и что в ПО они будут сладкой булочкой для любого, но чтобы так позорно
Ну как бы логично что 7я команда попадает в полноценный плей-офф,а не 10я
Ответ Бронислав Каминский
Да ладно бы просто 10я. По проценту побед ГСВ с отрывом худшие среди тех, кто в ПИ прошел.
Д. Грин>Д. Грин
Ответ dimzo
Грин Грином вышибают
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Единая лига ВТБ. «Зенит» примет ЦСКА, «Уралмаш» сыграет с «Автодором» и другие матчи
18 минут назад
Еврокубок. Финал. «Бешикташ» начнет серию с «Бурком»
28 минут назад
Тайриз Макси: «Когда «Бостон» приблизился на 2 очка в четвертой, я сказал, что пришло мое время снять все вопросы»
45 минут назад
Джейлен Браун и Шэйдон Шарп – авторы лучших моментов игрового дня НБА
48 минут назадВидео
«Неуважение к Сплиттеру выходит за рамки, самое жесткое за последние 30 лет». Главный тренер «Портленда» вывел команду в плей-офф с зарплатой в 850000 долларов и не получил оффера от владельца
56 минут назад
Де’Аарон Фокс: «У «Портленда» в защите высокие, физически сильные игроки»
сегодня, 06:55
Дилан Харпер рассказал о первых словах Вембаньямы после падения и удара головой о паркет
сегодня, 06:39
Маркус Смарт набрал 25 очков (5 из 7 из-за дуги) и повторил личный рекорд плей-офф по перехватам (5) в победном матче с «Рокетс»
сегодня, 06:34Видео
Дюрэнт вернулся после травмы и сыграл во 2-м матче с «Лейкерс» – 23 очка при 9 потерях
сегодня, 06:30
Тьяго Сплиттер о 31 очке Хендерсона: «Его лучший матч в сезоне. Возможно, в карьере»
сегодня, 06:22
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Греции. «Перистери» примет «Арис»
15 минут назад
«Хьюстон» без Дюрэнта, «Миннесота» против Йокича – к чему присмотреться на старте плей-офф на Западе?
вчера, 21:36ВидеоСпортс"
«Дубай» претендует на Джейлена Хорда из «Маккаби»
вчера, 20:29
Адриатическая лига. «Дубай» разгромил «Босна Роял»
вчера, 20:20
«Новый Орлеан» уволил менеджера по экипировке, работавшего в клубе с 1988 года
вчера, 20:14
«Валенсия» хочет продлить контракт с Кэмероном Тейлором на фоне интереса «Олимпиакоса» и «Хапоэля»
вчера, 18:19
Состоялась жеребьевка женского чемпионата мира-2026
вчера, 17:15Фото
Евгений Богачев о подписании Михаила Кулагина: «Надо делать упор на российские кадры. С иностранцами в этом сезоне не везет»
вчера, 16:56
«Фенербахче» договорился о переходе Трента Форреста и Игнаса Саргюнаса
вчера, 16:03
Премьер-лига. Женщины. Финал. УГМК обыграл курское «Динамо» во втором матче серии и повел 2-0
вчера, 15:52
Рекомендуем