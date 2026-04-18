НБА. Плей-ин. 36 очков Джейлена Грина помогли «Финиксу» выбить «Голден Стэйт», «Орландо» разгромил «Шарлотт» с рекордной разницей «+31»
Сегодня состоялись два матча турнира плей-ин НБА.
В решающих матчах стадии плей-ин были разыграны последние путевки в плей-офф обеих конференций НБА и определились соперники «Детройта» и «Оклахомы».
«Орландо» разгромил «Шарлотт» с преимуществом в 31 очко – рекордная разница в истории турниров плей-ин.
«Финикс» разобрался с «Голден Стэйт» благодаря 36 очкам Джейлена Грина (14 из 20 с игры, 8 из 14 трехочковых).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Кто станет чемпионом НБА?
Оклахома
Бостон
Денвер
Сан-Антонио
Кто-то другой
Опубликовал: Виталий Ясеневич
322 комментария
Наверное, самое несмотрибельное в НБА сейчас - это тупое втыкание игроков в проходе в защитников и получение штрафных бросков вместо фола в нападении. Просто невозможно на это смотреть. Имхо, это не баскетбол.
при Стерне такой хурмы не было
Брукс против Дре новая классика НБА, обязательно к просмотру)
Закончится поножовщиной
Кохонес кого то точно пострадают.
Ну да, пока у вас лидер команды Ламело Болл, вряд ли вы увидите чего хорошего. Шарлоттки, верните мне 2 часа субботнего сна!
Скушай шарлотку, сразу полегчает.🙂
Баскетбольный Бог все видит) Искренне рад унижению Шарлотт-Болл заслужил именно это за скотский фол на Бэме
Там ещё не факт, что с Бэмом Хит затащили, это все условно. Но Орландо конечно по итогу знатно вынесла. Жаль, что упустили интересную серию
Не факт-то да, я скорее про человеческое)
Джейлену Грину спасибо за оверперфоманс, Санз с проходом в плей-офф.
Тоже хотел ему спасибо сказать. Отт говорил, он набирает форму, когда бросал пару месяцев 1 из 7 трехи или типо того. Вот набрал, молодец. Ничего плохого про него больше не скажу: подарил нам плей офф. Бук в плей инн,например, 0-7 трехи выбросил.
При всей исторической любви к этой династии GSW в уходящем сезоне ну совсем не воспринимал их всерьез. Как будто это что-то типа спин-оффа "Космического Джема": в одной команде играют Сам Стеф на пенсии, дед Батлер, лохматый бразильский пляжник, Багз Банни и мышонок Подземский, и по настроению иногда выносят профессионалов. Все это конечно умилительно и трогает, но с турнирной точки зрения никакого значения не имеет.
Жаль Батлер сломался, это может спасти физрука Керра от выхода на пенсию.
Скорее хороший лотерейный пик.
Мерзкий Грин ну проиграл ты... Прими достойно поражение, поблагодари соперников, партнёров за игру и иди дальше
Влететь этим корявым Мэджикам в тридцатку за половину это надо уметь, конечно. И так было ясно, что весь этот хайп Шарлотт в целом и Кона в частности это оверреакт и что в ПО они будут сладкой булочкой для любого, но чтобы так позорно
Ну как бы логично что 7я команда попадает в полноценный плей-офф,а не 10я
Да ладно бы просто 10я. По проценту побед ГСВ с отрывом худшие среди тех, кто в ПИ прошел.
Д. Грин>Д. Грин
Грин Грином вышибают
