Роман Скворцов: «В плей-офф на микротравмы никто не смотрит. Как в хоккее: не играют только покойники»
Известный комментатор Роман Скворцов в эфире студии Единой лиги ВТБ заявил, что в плей-офф на микротравмы никто не обращает внимания, и провел параллель с подходом из хоккея.
«Конечно, хочется, чтобы в концовке сезона, в плей-офф все были здоровы. Но это проблематично – за чемпионат накапливаются микротравмы, повреждения.
С другой стороны, в хоккее все живут по принципу «в плей-офф не играют только покойники». И то, есть такая шутка – если игрок умрет, то он пропустит два матча», – поделился Скворцов.
Регулярный чемпионат Единой лиги ВТБ завершится 22 апреля. Все восемь участников плей-офф уже определены, известны и две первые пары.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Студия Единой Лиги ВТБ, VK Видео
