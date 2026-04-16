Роман Скворцов: «В плей-офф на микротравмы никто не смотрит. Как в хоккее: не играют только покойники»

Роман Скворцов сравнил подходы к плей-офф в баскетболе и хоккее.

Известный комментатор Роман Скворцов в эфире студии Единой лиги ВТБ заявил, что в плей-офф на микротравмы никто не обращает внимания, и провел параллель с подходом из хоккея.

«Конечно, хочется, чтобы в концовке сезона, в плей-офф все были здоровы. Но это проблематично – за чемпионат накапливаются микротравмы, повреждения.

С другой стороны, в хоккее все живут по принципу «в плей-офф не играют только покойники». И то, есть такая шутка – если игрок умрет, то он пропустит два матча», – поделился Скворцов.

Регулярный чемпионат Единой лиги ВТБ завершится 22 апреля. Все восемь участников плей-офф уже определены, известны и две первые пары.

