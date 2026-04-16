Стали известны участники «Финала четырех» Лиги чемпионов

Определились участники «Финала четырех» Баскетбольной лиги чемпионов.

Определились все участники «Финала четырех» Лиги чемпионов – после завершения четвертьфиналов в среду вечером в следующий этап вышли четыре клуба, представляющие три страны.

В полуфиналах, которые пройдут в четверг, 7 мая, встретятся литовский «Ритас» с испанским «Тенерифе», а испанская «Уникаха» сыграет с греческим АЕКом. Матч за чемпионский титул состоится в субботу, 9 мая.

АЕК, «Тенерифе» и действующие чемпионы «Уникаха» уже участвовали в «Финале четырех» прошлого сезона, тогда как «Ритас» стал первой литовской командой, пробившейся в эту стадию за десять лет существования турнира.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Официальный сайт Лиги чемпионов
Лига чемпионов
logoТенерифе
logoУникаха
logoРитас
logoАЕК
Крутой будет Финал Четырех в Бадалоне. Уже в предвкушении. Средний уровень турнира выше чем в Кубке Европы. Все клубы вышедшие в Финал Четырех максимально колоритны. Тенерифе вообще огонь, самая ветеранистая команда Европы сегодня в решающем матче на винтики разобрала Галатасарай, особенно усердствовал грузинский мэтр Шермадини, уже к перерыву оформивший дабл - дабл. Брутален был и АЕК, со всей своей бандой американских ковбоев, особенно у них выделяется разыгрывающий Фрэнк Бартли, который выглядит как танк в проходах, сегодня он в концовке завалил важнейшую треху в кольцо Ховентуда. Про Уникаху вообще молчу, как по мне они по прежнему должны играть в Евролиге, обалденная организация, с породистой историей. Приятное впечатление оставил и Ритас, со своим максимально сильным литовским костяком, где особенно выделяется Игнас Саргюнас, который этим летом наверняка будет лакомым кусочком на трансферном рынке Евролиги.
Ритас кстати отличился ещё и в юношеском турнире Лиги Чемпионов. Их молодежная команда на прошлой неделе выиграла третий турнир подряд юношеской Лиги Чемпионов. МВП признали одного из главных талантов Европы 2009-го года рождения комбогарда Габриэлюса Буйвидаса.
54 минуты назадВидео
