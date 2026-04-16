Стали известны участники «Финала четырех» Лиги чемпионов
Определились участники «Финала четырех» Баскетбольной лиги чемпионов.
Определились все участники «Финала четырех» Лиги чемпионов – после завершения четвертьфиналов в среду вечером в следующий этап вышли четыре клуба, представляющие три страны.
В полуфиналах, которые пройдут в четверг, 7 мая, встретятся литовский «Ритас» с испанским «Тенерифе», а испанская «Уникаха» сыграет с греческим АЕКом. Матч за чемпионский титул состоится в субботу, 9 мая.
АЕК, «Тенерифе» и действующие чемпионы «Уникаха» уже участвовали в «Финале четырех» прошлого сезона, тогда как «Ритас» стал первой литовской командой, пробившейся в эту стадию за десять лет существования турнира.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Официальный сайт Лиги чемпионов
Ритас кстати отличился ещё и в юношеском турнире Лиги Чемпионов. Их молодежная команда на прошлой неделе выиграла третий турнир подряд юношеской Лиги Чемпионов. МВП признали одного из главных талантов Европы 2009-го года рождения комбогарда Габриэлюса Буйвидаса.