Стали известны участники «Финала четырех» Лиги чемпионов

Определились участники «Финала четырех» Баскетбольной лиги чемпионов.

Определились все участники «Финала четырех» Лиги чемпионов – после завершения четвертьфиналов в среду вечером в следующий этап вышли четыре клуба, представляющие три страны.

В полуфиналах, которые пройдут в четверг, 7 мая, встретятся литовский «Ритас» с испанским «Тенерифе», а испанская «Уникаха» сыграет с греческим АЕКом. Матч за чемпионский титул состоится в субботу, 9 мая.

АЕК, «Тенерифе» и действующие чемпионы «Уникаха» уже участвовали в «Финале четырех» прошлого сезона, тогда как «Ритас» стал первой литовской командой, пробившейся в эту стадию за десять лет существования турнира.