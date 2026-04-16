Роман Скворцов: «Остановить Мело Тримбла можно, закрыв его в квартире или гостиничном номере»

Роман Скворцов предложил необычный способ остановить Мело Тримбла.

Чемпион Европы Никита Моргунов и известный комментатор Роман Скворцов в студии Единой лиги ВТБ обсудили игру лидера ЦСКА Мело Тримбла , который проводит один из лучших сезонов в карьере.

Скворцов : Мне кажется, у Мело Тримбла уже просто некуда ставить индивидуальные награды. Если он хранит их в раздевалке, то он должен открывать шкафчик, а на него оттуда должны сыпаться призы.

Моргунов : В этом сезоне Тримбл еще сильно добавил по реализации дальних бросков, гораздо лучше атакует с остановки. Если раньше думали, как закрыть его правую руку, он научился атаковать в левую сторону, его начали держать на дистанции, потому что он играл от прохода – и тут полетели трехи. Теперь все смотрят и думают: как его удержать?

Скворцов : В гостиничном номере. Запертым. Это единственный вариант.

В текущем регулярном сезоне Лиги ВТБ Тримбл сыграл 35 матчей, набирая в среднем 18,1 очка, 2,9 подбора и 4 передачи за 24,5 минуты на площадке.

Роман Скворцов: «Если МБА-МАИ и «Уралмаш» выйдут в полуфинал, побреюсь налысо»