Роман Скворцов: «Остановить Мело Тримбла можно, закрыв его в квартире или гостиничном номере»

Чемпион Европы Никита Моргунов и известный комментатор Роман Скворцов в студии Единой лиги ВТБ обсудили игру лидера ЦСКА Мело Тримбла, который проводит один из лучших сезонов в карьере.

Скворцов: Мне кажется, у Мело Тримбла уже просто некуда ставить индивидуальные награды. Если он хранит их в раздевалке, то он должен открывать шкафчик, а на него оттуда должны сыпаться призы.

Моргунов: В этом сезоне Тримбл еще сильно добавил по реализации дальних бросков, гораздо лучше атакует с остановки. Если раньше думали, как закрыть его правую руку, он научился атаковать в левую сторону, его начали держать на дистанции, потому что он играл от прохода – и тут полетели трехи. Теперь все смотрят и думают: как его удержать?

Скворцов: В гостиничном номере. Запертым. Это единственный вариант.

В текущем регулярном сезоне Лиги ВТБ Тримбл сыграл 35 матчей, набирая в среднем 18,1 очка, 2,9 подбора и 4 передачи за 24,5 минуты на площадке.

Кстати, давно что-то Моргунова в репортажах матчей не слышал и Андрей Беляев (ранее часто комментировал со Скворцовым) куда-то пропал из эфира.
Зато резко в "топы" комментаторов вышел Колинов а.к.а Мистер Самоповтор по непонятным мне причинам, хотя тот же Иван Лазарев ведёт репортаж куда интереснее, так как знает баскетбол изнутри и может многое подчеркнуть в игре команд, помимо банальной статистики и фактов, которые мусолит Колинов из матча в матч, повторяя их как мантру.
Ответ ODB
Беляев временно не комментирует по состоянию здоровья
Так и подумал, что что-то случилось, потому что резко пропал.
Я не являюсь его фанатом, но стала любопытна причина исчезновения. Спасибо за детали!
