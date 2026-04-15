Деян Радонич после матча с УНИКСом: Безусловно, это важная игра и большая победа.

Главный тренер «Зенита » Деян Радонич прокомментировал победу над УНИКСом (86:69) в домашнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Благодаря этому результату сине-бело-голубые гарантировали себе третье место в турнирной таблице.

«Хочу поздравить своих игроков с победой и с этой игрой. Всегда, когда играешь против сильных игроков, важно самому играть хорошо, и это, безусловно, большой матч и большая победа. Но в нынешних обстоятельствах она даже важнее, чем обычно, особенно после нескольких матчей, которые мы провели не лучшим образом. И особенно потому, что нам удалось закрепиться на третьем месте, так что это тоже было важно.

Что касается самой игры – вы знаете, начало было действительно отличным. И в защите, и в нападении… Конечно, когда играешь против такой сильной команды, как УНИКС, невозможно провести все минуты на таком уровне. Поэтому во второй половине в начале были некоторые ошибки, но затем, более или менее, мы были достаточно хороши, чтобы контролировать игру», – отметил Радонич.

В 1/4 финала Единой лиги ВТБ «Зенит» встретится либо с МБА-МАИ, либо с «Уралмашем».