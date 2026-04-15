Роман Скворцов: Если МБА-МАИ и «Уралмаш» выйдут в полуфинал, побреюсь налысо.

Известный баскетбольный журналист Роман Скворцов заключил пари в студии Единой лиги ВТБ: если в полуфинале плей-офф встретятся «Уралмаш » и МБА-МАИ , он побреется налысо.

– Я сейчас попрошу болельщиков УНИКСа и «Зенита» на секундочку закрыть уши. Если в полуфинале вдруг сыграют «Уралмаш» и МБА-МАИ, в чью пользу будет это противостояние? С учетом, что москвичи четыре игры в сезоне забрали.

– Мне кажется, вы пытаетесь вывести меня на какой-то спор в духе «на что я готов, если в полуфинале сыграют «Уралмаш» и МБА-МАИ. Так вот, могу сказать – я готов побриться налысо.

– Вырежу эту фразу и отправлю Антону Юдину и Василию Карасеву (главные тренеры «Уралмаша» и МБА-МАИ – прим).

– Да, без проблем! Даже давайте так: пусть Василий Николаевич в таком случае сам приходит и бреет меня налысо! – заявил Скворцов.