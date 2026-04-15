Джулиус Рэндл: Остановить Йокича? Придется позвать Бога и попросить об одолжении.

Форвард «Миннесоты» Джулиус Рэндл с юмором оценил задачу сдерживания центрового «Денвера » Николы Йокича в первом раунде плей-офф.

«Наверное, придется позвать Бога и немного с ним поговорить, попросить об одолжении. Предстоит непростое противостояние. Он невероятный игрок… Это будет битва, но мы готовы. Мы к этому готовы», – сказал Рэндл.

«Тимбервулвз» (6-й посев) встретятся с «Наггетс» (3-й) в серии, которая стартует 18 апреля.

Никола Йокич пять сезонов подряд лидирует в НБА по влиянию на эффективность команды