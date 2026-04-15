Евгений Пашутин о матче с «Автодором»: «Кроме первой четверти, ребята боролись и достойно защищались»

«Бетсити Парма » одержала выездную победу над саратовским «Автодором » со счетом 73:60 в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Главный тренер пермяков Евгений Пашутин прокомментировал ход игры.

«Во-первых, хочу поздравить команду. Ребята боролись за исключением первой четверти. Сегодня хорошую достойную защиту показали. План был использовать больше ротацию, больше молодых игроков. Ивану Егорову дали отдохнуть, Брендану Адамсу. Адамс и Александр Шишков восстанавливаются после травмы, но тем не менее сегодня была задача играть от защиты, играть командно и бороться.

В первой четверти пропустили двадцать семь очков, вышли расслабленные. Конечно, сейчас «Автодор» в хорошей форме, они выиграли предыдущую игру против «Енисея». Потом сделали коррекцию. Девять очков пропустили во второй четверти, двенадцать в третьей, двенадцать – в четвертой, то есть мы стали защищаться, контролировать снайперов и бороться за каждый мяч под кольцом», – сказал Пашутин.

«Парма» уже гарантировала себе пятое место по итогам регулярного сезона. Следующий матч команда проведет 18 апреля в гостях против «Локомотива-Кубань»