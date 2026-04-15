Эйжа Уилсон подписала крупнейший контракт в истории женской НБА – 5 млн долларов за три года

Форвард «Лас-Вегаса» Эйжа Уилсон согласилась подписать трехлетний супермаксимальный контракт на 5 миллионов долларов. Это крупнейшая сделка в истории женской НБА (WNBA).
Уилсон – трехкратная чемпионка лиги и четырехкратный MVP. Она была выбрана под первым номером на драфте WNBA 2018 года из Университета Южной Каролины, до этого выиграв чемпионат NCAA в студенческом баскетболе.
В прошедшем сезоне Уилсон набирала в среднем 23,4 очка, 10,2 подбора, 3,0 передачи, 2,3 блока и 1,6 перехвата за матч.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: соцсети инсайдера Шэмса Чарании
Мне кажется такие зарплаты в женском рф баскете (угмк, Спартак, ЦСКА) еще в середине нулевых давали. Как сейчас помню это многообразие звезд: Хэммон, Таурази, Лоуренс, Степанова… и вроде бы около 2 миллионов в год были контракты у таких звёзд
Тебе кажется) а 20 лет назад, тем более. Максимум, Таурази получала 1,5 млн. за сезон, причём сезон 8 месяцев, Грайнер, Бонер, Принс около одного млн.
при максе 1,4 у нее в среднем получается 1,67 за сезон. какой-то суперпупер макс похоже
В сравнении с мужской лигой, конечно, совсем какие-то смешные деньги
Ну и доходы лиги в сравнении с доходами мужской тоже смешные
Сезон на три месяца короче, а матчей в два раза меньше, не забывайте
