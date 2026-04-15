Эйжа Уилсон подписала крупнейший контракт в истории женской НБА – 5 млн долларов за три года

Форвард «Лас-Вегаса» Эйжа Уилсон подписала рекордную сделку в истории WNBA.

Форвард «Лас-Вегаса » Эйжа Уилсон согласилась подписать трехлетний супермаксимальный контракт на 5 миллионов долларов. Это крупнейшая сделка в истории женской НБА (WNBA).

Уилсон – трехкратная чемпионка лиги и четырехкратный MVP. Она была выбрана под первым номером на драфте WNBA 2018 года из Университета Южной Каролины, до этого выиграв чемпионат NCAA в студенческом баскетболе.

В прошедшем сезоне Уилсон набирала в среднем 23,4 очка, 10,2 подбора, 3,0 передачи, 2,3 блока и 1,6 перехвата за матч.