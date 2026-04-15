НБА установила новый рекорд атакующей эффективности: 115,7 очка за 100 владений в сезоне

НБА установила исторический рекорд эффективности нападения.

В завершившемся регулярном сезоне НБА команды в среднем набирали 115,7 очка за 100 владений – новый исторический максимум эффективности нападения в лиге, а также заметный рост по сравнению с прошлым сезоном.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: страница аналитика Лева Акабаса в соцсети X
Ответ Алина Березовская_1116605359
Или антирекорд защиты ?
Про антирекорды защиты нужно делать выводы, когда опубликуют данные по количеству реализованных бросков на 100 владений. Или хотя бы процент попаданий.
P.S. Лучшие сезоны по проценту попаданий - 80-е, соответственно чисто логически именно это время можно смело считать самой антизащитной лигой.
По абсолютной результативности впереди ещё пять сезонов из 60-х (116.6-118.8), но тогда командам требовалось примерно на 15 атак больше. По средней же разнице в счёте - 13.3 очка - этот сезон установил новый рекорд в истории. Всё это происходит на фоне вроде бы разговоров об усилении защиты, разрешении ограниченного контакта рукой и сужении броскового "цилиндра". Однако очевидно, что если Лига не решит проблемы танкинга, а также не станет пресекать узаконенные ныне пробежки ("нулевой шаг", пронос, которые дают подавляющее преимущество атакующему игроку), результативность и далее будет расти.
При этом точность трёхочковых за последние 20 лет выросла всего на 0,2% так что нет, не стали бросать лучше. Только больше трёшек (примерно 40% атак). И эффективнее на пару процентов общая точность за счёт полного отказа от средних и предельного упрощения игры: пикнрол, три или размен под кольцо.
Скорее из-за того,что в современной НБА свистят любое соприкосновение.
Да и у игроков нет той жажды игры,соперничества,вражды если хотите.Попса.
Хорошо хоть игры на вылет остаются живыми и настоящими.
Фолов, кстати, стало гораздо меньше: 18.6 фола за игру, тоже рекорд, никогда в лиге так мало не свистели фолы. Но, что интересно, попыток с линии, пусть и тоже стало меньше, но ненамного (23.5 в этом сезоне). Во времена Джордана в среднем было 25-27, а вообще в истории были сезоны, где бросали по 38 штрафных за матч. Так что не в фолах корень проблем современной Лиги (если они вообще есть, эти проблемы)
Ну да, а то, что люди просто стали лучше играть, конечно, не при чём
