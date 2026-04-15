НБА установила новый рекорд атакующей эффективности: 115,7 очка за 100 владений в сезоне

НБА установила исторический рекорд эффективности нападения.

В завершившемся регулярном сезоне НБА команды в среднем набирали 115,7 очка за 100 владений – новый исторический максимум эффективности нападения в лиге, а также заметный рост по сравнению с прошлым сезоном.