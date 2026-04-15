Определились две пары 1/4 финала Единой лиги ВТБ: ЦСКА – «Енисей», «Локо» – «Парма»
Стали известны первые две пары четвертьфинала Единой лиги ВТБ.
После победы «Зенита» над УНИКСом (86:69) стало ясно, что петербургский клуб завершит регулярный чемпионат на третьем месте. Это, в свою очередь, окончательно закрепило «Локомотив-Кубань» на четвертой строчке.
Таким образом, определились две пары четвертьфинала плей-офф: ЦСКА (1-й посев) сыграет с «Енисеем» (8-й), а «Локомотив-Кубань» (4-й) встретится с «Пармой» (5-й).
При этом «Зенит» и УНИКС по-прежнему ожидают своих соперников. Ими станут МБА-МАИ и «Уралмаш», однако окончательное распределение пар пока не определено.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Telegram-канал «Перехват»
5 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
А плей-ин решили не проводить?
Ну ПАРОВОЗ ПОГОДИ!!!!!!!!!!!
