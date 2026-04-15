Стипе Кулиш после матча с «Пармой»: «Будь мы точнее, нам бы удалось перевернуть ход игры»

Стипе Кулиш о матче с «Пармой»: Будь мы точнее, то перевернули бы ход игры.

«Автодор» дома проиграл «Бетсити Парме » со счетом 73:60 в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Главный тренер саратовцев Стипе Кулиш подвел итоги встречи.

«Сегодняшняя игра, по сути, не имела турнирного значения для обеих команд. Тем не менее, матч вышел очень конкурентный, и оба коллектива хотели победить. Думаю, болельщики провели отличный вечер и смогли насладиться такой яркой встречей.

Мы пытались соответствовать уровню атлетизма, что стало очень тяжелой задачей, ведь «Парма» укомплектована большими и крепкими игроками. И в этом аспекте мы преуспели. Когда пермяки наладили защиту и стали меняться, им удалось перевернуть игру.

Играя против таких сильных оппонентов, необходимо проявлять себя сверх нормы и иметь лучший процент попаданий, чем был у нас. К сожалению, сегодня у нас было много нереализованных открытых бросков и штрафных. Будь мы точнее, нам бы удалось перевернуть ход игры», – заявил Кулиш.

«Автодор » имеет результат 7-32 и уже точно завершит регулярный сезон Единой Лиги ВТБ на десятом месте.