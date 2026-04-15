Марк Кьюбан: «Некоторые судьи в плей-офф ставят себя выше правил и злоупотребляют властью»

Марк Кьюбан раскритиковал судей НБА за трактовку правил по своему усмотрению.

Бывший мажоритарный владелец «Далласа » Марк Кьюбан раскритиковал судей НБА , которые в плей-офф злоупотребляют властью и начинают трактовать игру по своему усмотрению, а не по правилам.

«Все, что вам нужно знать о судьях НБА, – это то, что вы говорили о Шэе (Гилджес-Александере ) и Ламело (Болле ), когда фолы просто не свистят. И когда не фиксируется контакт плечом для создания пространства… Что это говорит? Это значит, что судья ставят себя выше правил.

Когда арбитр начинает трактовать игру не по правилам, а по своему усмотрению, он влияет на исход матча больше, чем большинство игроков. Если они не хотят свистеть определенные эпизоды, пусть делают то, что и должны, – обращаются в комитет по соревнованиям, чтобы изменить правила. Все остальное – это злоупотребление властью», – заявил Кьюбан в интервью ClutchPoints.