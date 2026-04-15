Марк Кьюбан: «Некоторые судьи в плей-офф ставят себя выше правил и злоупотребляют властью»

Марк Кьюбан раскритиковал судей НБА за трактовку правил по своему усмотрению.

Бывший мажоритарный владелец «Далласа» Марк Кьюбан раскритиковал судей НБА, которые в плей-офф злоупотребляют властью и начинают трактовать игру по своему усмотрению, а не по правилам.

«Все, что вам нужно знать о судьях НБА, – это то, что вы говорили о Шэе (Гилджес-Александере) и Ламело (Болле), когда фолы просто не свистят. И когда не фиксируется контакт плечом для создания пространства… Что это говорит? Это значит, что судья ставят себя выше правил.

Когда арбитр начинает трактовать игру не по правилам, а по своему усмотрению, он влияет на исход матча больше, чем большинство игроков. Если они не хотят свистеть определенные эпизоды, пусть делают то, что и должны, – обращаются в комитет по соревнованиям, чтобы изменить правила. Все остальное – это злоупотребление властью», – заявил Кьюбан в интервью ClutchPoints.

Если эти судьи продолжают работать, причём продолжают работать в том же духе, получается всё идёт от их работодателя.

По большому счёту владельцы клубов ставят комиссионеру одну главную задачу: увеличение стоимости активов. Как это делается, практически всем по хрен.

Марк - один из немногих владельцев-болельщиков. Надо отдать должное, такие методы лиги его всегда бесили.
А он имеет право так говорить как совладелец? Если да штрафаните)
Материалы по теме
Марк Кьюбан о едва не случившемся обмене Кобе Брайанта: «Дирк говорит: «Я бы и сам обменял себя на Кобе». А я ему: «Нет, весь смысл в том, чтобы вы играли вместе»
7 апреля, 10:04
Главного психа развели на деньги, а болельщику пообещали 10 тысяч. Так в НБА шутят 1 апреля
2 апреля, 14:20
Джейсон Кидд отреагировал на слова Кьюбана о его участии в обмене Дончича
1 апреля, 06:28
Рекомендуем
Главные новости
Энтони Эдвардс: «Давно не играл, нагрузка далась тяжело, но в остальном чувствовал себя хорошо»
9 минут назад
Йокич и Мюррэй повторили рекорд Джордана и Пиппена по количеству матчей плей-офф, где каждый оформил 25+5+5
21 минуту назад
Джамал Мюррэй о критике за 16 штрафных: «Каждый из них был за реальные фолы»
22 минуты назад
Си Джей Макколлум считает, что Брансон симулировал в моменте с попаданием ноги в пах: «Бродвейский спектакль»
45 минут назад
Леброн Джеймс: «Я был на площадке со своим сыном. В матче плей-офф. Это самое безумное, что случалось со мной за всю карьеру»
58 минут назад
Донте Дивинченцо отзащищался один против четверых
сегодня, 06:26Видео
Леброн и Бронни Джеймсы стали первым дуэтом отец-сын, который вышел на площадку в матче плей-офф НБА
сегодня, 06:18Фото
Джей Джей Редик: «Травма Дюрэнта не повлияла на наш настрой. Несколько месяцев готовили команду к тому, что у нас есть своя программа»
сегодня, 06:11
Крис Финч после проигрыша «Денверу»: «16 штрафных Джамала Мюррэя – это загадка»
сегодня, 06:05
НБА. Первый раунд плей-офф. 19 очков и 13 передач Леброна Джеймса помогли «Лейкерс» справиться с «Хьюстоном», «Денвер» обыграл «Миннесоту» благодаря трипл-даблу Николы Йокича (25+13+11) и другие результаты первых матчей серий
сегодня, 06:00
Ко всем новостям
Последние новости
Деандре Эйтон и Руи Хатимура позволили «Хьюстону» реализовать лишь 9 из 32 бросков
2 минуты назад
Чемпионат Франции. «Элан Шалон» обыграл «Бурк», «Гравлин-Дюнкерк» уступил «Ле-Ману» и другие результаты
вчера, 20:59
ACB. «Ховентуд» обыграл «Басконию», «Бильбао» уступил «Манресе» и другие результаты
вчера, 20:09
Чемпионат Италии. «Тренто» уступил «Реджо-Эмилии», «Тревизо» победил «Удине»
вчера, 20:07
Чемпионат Турции. «Тюрк Телеком» обыграл «Меркезефенди», «Мерсин» уступил «Бурсаспору»
вчера, 19:05
Чемпионат Греции. «Ираклис» уступил ПАОКу, «Миконос» победил «Перистери» и другие результаты
вчера, 19:02
Адриатическая лига. «Спартак Суботица» разгромил «Борац Чачак»
вчера, 19:00
22-летний Джорджие Йованович из «Будучности» продолжит карьеру в NCAA
вчера, 18:59
«Фенербахче» интересуется центровым Кеварриусом Хэйсом из «Монако»
вчера, 17:22
Премьер-лига. Женщины. За 3-е место. «Ника» разгромно уступила «Надежде»
вчера, 17:20
Рекомендуем