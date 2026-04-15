Никола Йокич пять сезонов подряд лидирует в НБА по влиянию на эффективность команды
Влияние Николы Йокича на игру «Денвера» в этом сезоне вновь оказалось одним из самых заметных в НБА.
По данным Cleaning The Glass, «Наггетс» были на 16,3 очка за 100 владений эффективнее, когда на паркете находился сербский центровой.
Йокич уже пять сезонов подряд лидирует в НБА по показателю разницы эффективности команды с ним на площадке и без него.
При этом у Кавая Леонарда эта цифра в этом сезоне заметно лучше, +14.5
А вот чем я удивлен сильно - это присутствием Шэйна Баттье. Не умаляю его заслуг, но не думал, что доходило до лидера сезона. И ведь в нападении он был неярким игроком. Значит, от защиты такой эффект.
То же самое можно сказать про Дрэймонда Грина, который по абсолютной величине тут вообще лидер за все годы - 25,6! И второе попадание тоже есть. При этом он ни разу не добирался даже до 15 очков за игру в среднем по сезону.