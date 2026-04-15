Никола Йокич пять сезонов подряд лидирует в НБА по влиянию на эффективность команды

Никола Йокич пять сезонов подряд лидирует в НБА по влиянию на игру команды.

Влияние Николы Йокича на игру «Денвера » в этом сезоне вновь оказалось одним из самых заметных в НБА .

По данным Cleaning The Glass, «Наггетс» были на 16,3 очка за 100 владений эффективнее, когда на паркете находился сербский центровой.

Йокич уже пять сезонов подряд лидирует в НБА по показателю разницы эффективности команды с ним на площадке и без него.