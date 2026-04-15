Никола Йокич пять сезонов подряд лидирует в НБА по влиянию на эффективность команды

Никола Йокич пять сезонов подряд лидирует в НБА по влиянию на игру команды.

Влияние Николы Йокича на игру «Денвера» в этом сезоне вновь оказалось одним из самых заметных в НБА.

По данным Cleaning The Glass, «Наггетс» были на 16,3 очка за 100 владений эффективнее, когда на паркете находился сербский центровой.

Йокич уже пять сезонов подряд лидирует в НБА по показателю разницы эффективности команды с ним на площадке и без него.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: страница аналитика Лева Акабаса в соцсети X
Знаменитый и влиятельный Роберт Ковингтон =)
Ответ banderos
Знаменитый и влиятельный Роберт Ковингтон =)
как и Стив Карри, дыра в защите - не ожидал его тут увидеть
Лучший игрок десятилетия!
Смотря как подсчитывать, и что авторы имеют ввиду под net-rating. Если смотреть по Basketball Reference, то разница On-off между "Йокич на площадке" и "Йокич отдыхает" равна +13.5 на 100 владений:

При этом у Кавая Леонарда эта цифра в этом сезоне заметно лучше, +14.5

Ответ Air Rodman
На какой-то cleaning the glass ссылаются.
Стоктон в 2001 году, которому под 40 удивляет и Ковингтон с Баттье
Йокич, конечно, уникум. Думаю, его серьезно недооценивают. Причиной тому неброская манера игры и абсолютно нескандальное поведение. Впрочем, ему наверняка так комфортно.
Оказывается, Винс Картер был лидером сезона, играя в двух разных командах с большим перерывом (Рапторс и Нетс). Как и Гарнетт - с еще большим перерывом, хотя этим я удивлен меньше.
А вот чем я удивлен сильно - это присутствием Шэйна Баттье. Не умаляю его заслуг, но не думал, что доходило до лидера сезона. И ведь в нападении он был неярким игроком. Значит, от защиты такой эффект.
То же самое можно сказать про Дрэймонда Грина, который по абсолютной величине тут вообще лидер за все годы - 25,6! И второе попадание тоже есть. При этом он ни разу не добирался даже до 15 очков за игру в среднем по сезону.
рекордсмен по самой большой разнице - Дрэймонд в 2016-м! Леброн знал, кого выводить из игры в финале)
2018 Роберт Ковенгтон... шта???
