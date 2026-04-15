  • Стивен Эй Смит: «Если на кону путевка в плей-офф, вы не захотите удалять звезду вроде Ламело во второй четверти»
Стивен Эй Смит поддержал решение не удалять Ламело Болла.

Известный телеведущий Стивен Эй Смит поддержал решение судей не удалять Ламело Болла за контакт с Бэмом Адебайо в матче плей-ин между «Шарлотт» и «Майами» (127:126).

«Если на кону путевка в плей‑офф, а у вас есть такой звездный игрок, как Ламело Болл, вы точно не захотите удалять кого‑то с площадки во второй четверти и принимать подобное решение. Иначе некоторые из нас начали бы жаловаться на то, что судьи повлияли на исход матча», – заявил Смит в эфире шоу First Take.

Ранее стало известно, что НБА проведет проверку в отношении Ламело Болла из-за эпизода с травмой Бэма Адебайо.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: First Take
Я так понимаю, теперь никто не жалуется, что судьи повлияли на исход матча?
Иначе говоря, «если очень хочется то правилам можно и не следовать»
Ну зашибись просто.
Ну надо тогда как-то градировать чтоли, типа подсечки можно, вольную борьбу нельзя.
А то так и запутаться не долго.
Какой же клоун. В этом эпизоде даже фол не дали
Ответ Эрмек Акбаев
Какой же клоун. В этом эпизоде даже фол не дали
Если бы дали фол, пришлось бы удалять с площадки
удаление до конца игры Бема с травмой ТОЧНО повлияло на исход матча.
т.е. Ламело БУКВАЛЬНО СЛОМАЛ лучшего большого команды соперника, на которм держится вся защита Маями в начале игры и ему вообще НИЧЕГО за ето не было.
Судьи в НБА это как отдельный орган власти. И нет одинаковых трактовок
НБА проведет проверку в отношении Ламело Болла из-за эпизода с травмой Бэма Адебайо
15 апреля, 15:16
Тайлер Хирро о травме Бэма Адебайо: «Никогда не видел, чтобы он так хромал»
15 апреля, 13:45
Юдонис Хаслем: «Не считаю Ламело грязным игроком. Сомневаюсь, что он хотел сломать Бэма»
15 апреля, 06:56
Энтони Эдвардс: «Давно не играл, нагрузка далась тяжело, но в остальном чувствовал себя хорошо»
9 минут назад
Йокич и Мюррэй повторили рекорд Джордана и Пиппена по количеству матчей плей-офф, где каждый оформил 25+5+5
21 минуту назад
Джамал Мюррэй о критике за 16 штрафных: «Каждый из них был за реальные фолы»
22 минуты назад
Си Джей Макколлум считает, что Брансон симулировал в моменте с попаданием ноги в пах: «Бродвейский спектакль»
45 минут назад
Леброн Джеймс: «Я был на площадке со своим сыном. В матче плей-офф. Это самое безумное, что случалось со мной за всю карьеру»
58 минут назад
Донте Дивинченцо отзащищался один против четверых
сегодня, 06:26Видео
Леброн и Бронни Джеймсы стали первым дуэтом отец-сын, который вышел на площадку в матче плей-офф НБА
сегодня, 06:18Фото
Джей Джей Редик: «Травма Дюрэнта не повлияла на наш настрой. Несколько месяцев готовили команду к тому, что у нас есть своя программа»
сегодня, 06:11
Крис Финч после проигрыша «Денверу»: «16 штрафных Джамала Мюррэя – это загадка»
сегодня, 06:05
НБА. Первый раунд плей-офф. 19 очков и 13 передач Леброна Джеймса помогли «Лейкерс» справиться с «Хьюстоном», «Денвер» обыграл «Миннесоту» благодаря трипл-даблу Николы Йокича (25+13+11) и другие результаты первых матчей серий
сегодня, 06:00
Деандре Эйтон и Руи Хатимура позволили «Хьюстону» реализовать лишь 9 из 32 бросков
2 минуты назад
Чемпионат Франции. «Элан Шалон» обыграл «Бурк», «Гравлин-Дюнкерк» уступил «Ле-Ману» и другие результаты
вчера, 20:59
ACB. «Ховентуд» обыграл «Басконию», «Бильбао» уступил «Манресе» и другие результаты
вчера, 20:09
Чемпионат Италии. «Тренто» уступил «Реджо-Эмилии», «Тревизо» победил «Удине»
вчера, 20:07
Чемпионат Турции. «Тюрк Телеком» обыграл «Меркезефенди», «Мерсин» уступил «Бурсаспору»
вчера, 19:05
Чемпионат Греции. «Ираклис» уступил ПАОКу, «Миконос» победил «Перистери» и другие результаты
вчера, 19:02
Адриатическая лига. «Спартак Суботица» разгромил «Борац Чачак»
вчера, 19:00
22-летний Джорджие Йованович из «Будучности» продолжит карьеру в NCAA
вчера, 18:59
«Фенербахче» интересуется центровым Кеварриусом Хэйсом из «Монако»
вчера, 17:22
Премьер-лига. Женщины. За 3-е место. «Ника» разгромно уступила «Надежде»
вчера, 17:20
