Стивен Эй Смит: «Если на кону путевка в плей-офф, вы не захотите удалять звезду вроде Ламело во второй четверти»
Стивен Эй Смит поддержал решение не удалять Ламело Болла.
Известный телеведущий Стивен Эй Смит поддержал решение судей не удалять Ламело Болла за контакт с Бэмом Адебайо в матче плей-ин между «Шарлотт» и «Майами» (127:126).
«Если на кону путевка в плей‑офф, а у вас есть такой звездный игрок, как Ламело Болл, вы точно не захотите удалять кого‑то с площадки во второй четверти и принимать подобное решение. Иначе некоторые из нас начали бы жаловаться на то, что судьи повлияли на исход матча», – заявил Смит в эфире шоу First Take.
Ранее стало известно, что НБА проведет проверку в отношении Ламело Болла из-за эпизода с травмой Бэма Адебайо.
Кто станет чемпионом НБА?4031 голос
Оклахома
Бостон
Денвер
Сан-Антонио
Кто-то другой
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: First Take
10 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Ну зашибись просто.
Ну надо тогда как-то градировать чтоли, типа подсечки можно, вольную борьбу нельзя.
А то так и запутаться не долго.
т.е. Ламело БУКВАЛЬНО СЛОМАЛ лучшего большого команды соперника, на которм держится вся защита Маями в начале игры и ему вообще НИЧЕГО за ето не было.