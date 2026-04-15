Стивен Эй Смит: «Если на кону путевка в плей-офф, вы не захотите удалять звезду вроде Ламело во второй четверти»

Стивен Эй Смит поддержал решение не удалять Ламело Болла.

Известный телеведущий Стивен Эй Смит поддержал решение судей не удалять Ламело Болла за контакт с Бэмом Адебайо в матче плей-ин между «Шарлотт » и «Майами » (127:126).

«Если на кону путевка в плей‑офф, а у вас есть такой звездный игрок, как Ламело Болл , вы точно не захотите удалять кого‑то с площадки во второй четверти и принимать подобное решение. Иначе некоторые из нас начали бы жаловаться на то, что судьи повлияли на исход матча», – заявил Смит в эфире шоу First Take.

Ранее стало известно, что НБА проведет проверку в отношении Ламело Болла из-за эпизода с травмой Бэма Адебайо.