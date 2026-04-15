Профсоюз игроков Евролиги раскритиковал решение сохранить сезон из 38 матчей

Профсоюз игроков Евролиги выразил разочарование из-за расширенного календаря.

Профсоюз игроков Евролиги (ELPA) выразила разочарование решением Совета Евролиги сохранить регулярный сезон из 38 матчей в кампании 2026–2027 годов.

После заседания 14 апреля ELPA заявила, что приветствует цели лиги по дальнейшему росту, но подчеркнула: ранее ожидалось, что сезон-2025/26 станет переходным периодом к сокращенному формату, и этого не произошло.

ELPA выступала за сокращение количества игр, предложив в качестве одного из возможных решений систему по конференциям. Эта идея была направлена на создание лучшего баланса между коммерческим ростом и нагрузкой на игроков, их здоровьем и восстановлением.

Профсоюз игроков подчеркнул, что текущее расписание по-прежнему предъявляет высокие физические и психологические требования к баскетболистам, включая повышенный риск травм, усталость, психологическое напряжение и ограниченное время на восстановление.

Ассоциация призвала к улучшению условий труда, включая более комфортные перелеты с увеличением числа чартерных рейсов, усиление медицинского персонала в клубах, улучшение условий для восстановления и тренировок, а также более безопасное планирование календаря игр.

В ELPA отметили, что Евролига по-прежнему отстает от других ведущих спортивных лиг в этих аспектах, и продолжающийся финансовый рост лиги и клубов должен сопровождаться реальными инвестициями в условия для игроков.

