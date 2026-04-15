Матчи НБА посмотрели 170 миллионов человек в США. Это самый высокий показатель за последние 24 года
НБА продолжает существенно наращивать аудиторию. В общей сложности 170 миллионов человек в Соединенных Штатах посмотрели матчи регулярного сезона на каналах ABC/ESPN, Amazon Prime Video, NBC/Peacock и NBA TV. Это самый высокий показатель за 24 года и рост на 86% по сравнению с прошлым сезоном.
НБА проводит трехлетний период с лучшей посещаемостью в истории
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: соцсети НБА
9 комментариев
Однако, рост на 86% - это сильно! Тут не поспоришь.