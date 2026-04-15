  • Матчи НБА посмотрели 170 миллионов человек в США. Это самый высокий показатель за последние 24 года
НБА продолжает существенно наращивать аудиторию. В общей сложности 170 миллионов человек в Соединенных Штатах посмотрели матчи регулярного сезона на каналах ABC/ESPN, Amazon Prime Video, NBC/Peacock и NBA TV. Это самый высокий показатель за 24 года и рост на 86% по сравнению с прошлым сезоном.

НБА проводит трехлетний период с лучшей посещаемостью в истории

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: соцсети НБА
logoНБА
Вот вам и лысый шарлотан)
Ответ Стелс Навигатор
ШарлАтан
Ответ Стелс Навигатор
так он и есть шарлатан. всем известно что просмотры в соцсетях накручены и вот совсем не удивлюсь, что и тут он "красиво" сработал.
Как говорит Аринас, сезон был неинтересный и пролетел как одно мгновение:))
А просто 24 года назад население США было 287 млн. а сейчас 340 (+15%) :/
Однако, рост на 86% - это сильно! Тут не поспоришь.
Однако, рост на 86% - это сильно! Тут не поспоришь.
Не изучал источник но вопрос что считается посмотрели. А то может заходили по ссылке хайлайты глянуть или 5 минут одного матча за весь сезон посмотрели. У них платформ и каналов развелось как грязи. Поэтому не очень информативная статистика в таком видео
50 млн нелегалов накрутили стату, ниче особенного
Переход внушительного количества игр на NBC дал свой эффект. Все же покрытие несравнимо выше в сравнении с TNT
