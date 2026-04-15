  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
0

Василий Карасев о поражении от «Енисея»: «С такой энергией и самоотдачей нельзя выходить на важные игры»

Главный тренер МБА-МАИ Василий Карасев раскритиковал свою команду после поражения от «Енисея» в Красноярске (80:85) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«С такой энергией и самоотдачей, какие были у нас сегодня, нельзя выходить на важные игры – команда не имеет на это права. В первой половине мы пропустили 51 очко, а это очень много.

Есть вопросы: за две четверти соперник получил всего три фола, и это говорит о недостаточной агрессии с нашей стороны. Но результат есть результат.

В третьей и четвертой четвертях мы добавили, пришлось сократить ротацию и оставить на площадке тех, кто способен защищаться и действовать агрессивнее.

Однако на концовку нас не хватило: были промахи из-под кольца, потери и нереализованные открытые броски», – сказал Карасев на послематчевой пресс-конференции.

МБА-МАИ занимает 7-е место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ с результатом 17-21. В следующем туре команда отправится в гости к лидеру чемпионата – ЦСКА.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Официальный сайт Единой лиги ВТБ
logoЕдиная лига ВТБ
logoМБА-МАИ
logoВасилий Карасев
logoЕнисей
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
