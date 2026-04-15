Кевин Дюрэнт: «Леброн, Стеф, Харден и Уэстбрук вдохновляют меня продолжать работать»

Дюрэнт: Леброн, Стеф, Харден и Уэстбрук вдохновляют меня продолжать работать.

Форвард «Хьюстона » Кевин Дюрэнт поблагодарил Леброна Джеймса , Стефена Карри , Джеймса Хардена и Расселла Уэстбрука за многолетнюю конкуренцию, отметив, что их пример вдохновляет его продолжать работать и двигаться вперед.

«Я очень благодарен за то, что выступал в одной лиге с этими парнями. Мы так долго и так упорно соперничали друг с другом, а с возрастом начинаешь ценить, насколько непросто каждый день настраиваться на работу.

Когда видишь, что ребята каждый день выходят на площадку с такой энергией, это вдохновляет – и тебе хочется делать то же самое. Леброн мотивирует меня с тех пор, как ему исполнилось 37–38 лет. Он задает новый стандарт для игроков постарше.

Что касается Стефа, ему тоже 38, и, по-моему, он стал еще быстрее и резче. Джеймс Харден после ухода из «Бруклина» поднял свою игру на новый уровень. Расс по-прежнему отлично выглядит, выходя со скамейки запасных.

Когда я вижу этих парней, мне сразу хочется пойти в зал, поработать над своей игрой и продолжать двигаться вперед», – признался 37-летний баскетболист.

В прошедшем регулярном сезоне Дюрэнт сыграл 78 матчей, набирая в среднем 26 очков, 5,4 подбора и 4,8 передачи за 36,5 минуты на площадке.