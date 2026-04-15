Симоне Фонтеккьо: «Я бы очень хотел остаться в «Майами»

Итальянский форвард «Майами » Симоне Фонтеккьо выразил желание остаться в клубе. Этим летом он станет свободным агентом, и, по информации Eurohoops, 30-летний игрок рассчитывает на продление контракта.

«Я бы очень хотел остаться здесь. Не хотел бы снова переезжать с семьей – нам комфортно в Майами. И, что не менее важно, я чувствую себя по-настоящему комфортно со всеми в клубе: от владельцев до тренерского штаба и, особенно, в раздевалке. Она особенная благодаря тому коллективу, который здесь сложился», – заявил Фонтеккьо.

Итальянец принял участие в 71 матче регулярного сезона, в среднем набирая 8,4 очка, 3 подбора и 1,4 передачи за 16,7 минуты на площадке.