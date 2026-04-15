Бобби Портис: «Док Риверс не предупредил команду о своем уходе. Все произошло неожиданно и выглядело неловко»

Бобби Портис: Док Риверс не предупредил команду об уходе. Это выглядело неловко.

Центровой «Милуоки » Бобби Портис рассказал, что Док Риверс не предупредил команду о своем уходе , и игроки узнали об этом только после поражения от «Филадельфии» в заключительном матче регулярного сезона.

«Я уже готовился отправиться домой. Сел в первый автобус, хотя обычно езжу в третьем. Примерно через пять минут в автобусе пришла новость – это было очень неожиданно, все произошло слишком быстро. Мы даже еще не покинули Филадельфию… Я даже не знаю, где он в этот момент был.

Он уже был в самолете. Ситуация получилась довольно неловкой. Понятно, что сезон складывался неровно, и мы только что проиграли, сезон закончился. Обычно такие вещи происходят на следующий день или через пару дней, но в этот раз все случилось прямо в тот момент, и это было непривычно.

Это просто показывает, что игроки на самом деле мало что знают о происходящем. Некоторые игроки узнают о своем обмене через Twitter и все такое. Так что это просто еще один пример такого рода», – поделился Портис в шоу Run It Back.

