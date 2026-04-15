  • Бобби Портис: «Док Риверс не предупредил команду о своем уходе. Все произошло неожиданно и выглядело неловко»
Бобби Портис: «Док Риверс не предупредил команду о своем уходе. Все произошло неожиданно и выглядело неловко»

Центровой «Милуоки» Бобби Портис рассказал, что Док Риверс не предупредил команду о своем уходе, и игроки узнали об этом только после поражения от «Филадельфии» в заключительном матче регулярного сезона.

«Я уже готовился отправиться домой. Сел в первый автобус, хотя обычно езжу в третьем. Примерно через пять минут в автобусе пришла новость – это было очень неожиданно, все произошло слишком быстро. Мы даже еще не покинули Филадельфию… Я даже не знаю, где он в этот момент был.

Он уже был в самолете. Ситуация получилась довольно неловкой. Понятно, что сезон складывался неровно, и мы только что проиграли, сезон закончился. Обычно такие вещи происходят на следующий день или через пару дней, но в этот раз все случилось прямо в тот момент, и это было непривычно.

Это просто показывает, что игроки на самом деле мало что знают о происходящем. Некоторые игроки узнают о своем обмене через Twitter и все такое. Так что это просто еще один пример такого рода», – поделился Портис в шоу Run It Back.

Яннис Адетокумбо об уходе Дока Риверса: «Для меня это шок»

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Run It Back
Если бы Портис читал Спортс, то имел бы нужную информацию за 3 дня.
да сам Док узнал на спортсе.
я больше скажу - он до сих пор не в курсе...
Хриплый Шарлатан
«Я даже не знаю, где он в этот момент был.
...
Он уже был в самолете».
... Весь сезон Дока- "неловко".
Да сбежал он из команды, от руководства и игроков.
Там видимо клев хороший на ближайшем водоеме.
Гилберт Аренас об увольнении Дока Риверса: «Приход в «Бакс» похож на попытку встречаться с Кардашьян. Ты не сможешь ничем их удивить»
вчера, 08:24
«Нынешние игроки НБА стали слишком мягкими». Кедрик Перкинс прокомментировал уход Дока Риверса из «Милуоки»
13 апреля, 21:04
Яннис Адетокумбо об уходе Дока Риверса: «Для меня это шок»
13 апреля, 15:24
Рекомендуем
Главные новости
Дрэймонд Грин о похвале Кавая Ленарда: «Один из великих, услышать от него такое – особенное ощущение, ради этого и играешь»
9 минут назад
Кевин Дюрэнт о противостоянии с Леброном в 1-м раунде: «Серия плей-офф – гораздо больше, чем два или три игрока»
11 минут назад
«Оклахома» получила пик в лотерее драфта-2026 после вылета «Клипперс» в плей-ин
21 минуту назад
Лавар Болл о Нике Райте и Споэльстре: «Райт – клоун, Споэльстра придумывает отговорки»
31 минуту назад
Единая лига ВТБ. ЦСКА примет «Пари НН»
33 минуты назад
Евролига. «Олимпиакос» примет «Милан», «Реал» сыграет с «Црвеной Звездой» и другие матчи
39 минут назад
Обозреватель Лоу Мюррэй: «Тай Лю и Гарлэнд останутся в «Клипперс». Со всеми остальными все не так очевидно»
46 минут назад
Кристапс Порзингис и Тайриз Макси – авторы лучших моментов игрового дня НБА
52 минуты назадВидео
«Клипперс» в семи сезонах с Каваем Ленардом дважды вылетали в плей-ин и три раза в первом раунде плей-офф
сегодня, 06:49
Стеф Карри: «Плей-ин в этом году дает жару. Отличный баскетбол»
сегодня, 06:48
Ко всем новостям
Последние новости
Крис Пол вышел в соцсети с похоронным мемом после проигрыша «Клипперс»
сегодня, 05:18
Роман Скворцов: «В плей-офф на микротравмы никто не смотрит. Как в хоккее: не играют только покойники»
вчера, 21:56
Чемпионат Франции. «Бурк» разобрался с «Лиможем»
вчера, 21:40
Стали известны участники «Финала четырех» Лиги чемпионов
вчера, 21:38Фото
Роман Скворцов: «Остановить Мело Тримбла можно, закрыв его в квартире или гостиничном номере»
вчера, 21:06
Деян Радонич после матча с УНИКСом: «Безусловно, это важная игра и большая победа»
вчера, 20:41
Роман Скворцов: «Если МБА-МАИ и «Уралмаш» выйдут в полуфинал, побреюсь налысо»
вчера, 20:22
Евгений Пашутин о матче с «Автодором»: «Кроме первой четверти, ребята боролись и достойно защищались»
вчера, 19:44
Чемпионат Турции. «Тюрк Телеком» взял верх над «Эсенлер Эрокспором»
вчера, 18:14
Стипе Кулиш после матча с «Пармой»: «Будь мы точнее, нам бы удалось перевернуть ход игры»
вчера, 18:13
Рекомендуем