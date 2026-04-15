Георгиос Барцокас: «Джонс и Моррис пропустят игру с «Миланом», Фурнье и Ниликина готовы сыграть»

«Олимпиакос» потерял Джонса и Морриса на матч с «Миланом».

«Олимпиакос» встретится с «Миланом» в заключительном матче регулярного сезона Евролиги без двух ключевых разыгрывающих. Главный тренер Георгиос Барцокас подтвердил, что Тайрик Джонс и Монте Моррис не успели восстановиться к игре в четверг.

При этом после пропуска прошлого тура в строй возвращаются французские защитники Эван Фурнье и Франк Ниликина , которые переболели гастроэнтеритом.

«С Фурнье все в порядке, и с Ниликиной тоже – они восстановились. Джонс не сыграет: он еще не вернулся к тренировкам. Моррис пока занимался только индивидуально и завтра не будет доступен. Все остальные будут в строю», – сообщил Барцокас.

В случае победы над «Миланом » «Олимпиакос » обеспечит себе первое место по итогам регулярного сезона.