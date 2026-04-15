НБА проведет проверку в отношении Ламело Болла из-за эпизода с травмой Бэма Адебайо

Ламело Болла могут наказать за эпизод с травмой Бэма Адебайо в матче с «Хит».

Инсайдер Крис Хэйнс сообщает, что НБА проведет расследование в отношении разыгрывающего «Шарлотт» Ламело Болла из-за эпизода во второй четверти матча плей-ин против «Майами ».

Лидер «Хорнетс» дернул Бэма Адебайо за ногу , что привело к жесткому падению центрового «Хит» и травме спины, из-за которой тот был вынужден пропустить оставшуюся часть встречи. Матч завершился победой «Шарлотт » в овертайме – 127:126.

Решение лиги ожидается до финального матча плей-ин для «Хорнетс», который состоится в пятницу.