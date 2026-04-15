НБА проведет проверку в отношении Ламело Болла из-за эпизода с травмой Бэма Адебайо
Ламело Болла могут наказать за эпизод с травмой Бэма Адебайо в матче с «Хит».
Инсайдер Крис Хэйнс сообщает, что НБА проведет расследование в отношении разыгрывающего «Шарлотт» Ламело Болла из-за эпизода во второй четверти матча плей-ин против «Майами».
Лидер «Хорнетс» дернул Бэма Адебайо за ногу, что привело к жесткому падению центрового «Хит» и травме спины, из-за которой тот был вынужден пропустить оставшуюся часть встречи. Матч завершился победой «Шарлотт» в овертайме – 127:126.
Решение лиги ожидается до финального матча плей-ин для «Хорнетс», который состоится в пятницу.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: соцсети инсайдера Криса Хэйнса
Что там рассматривать? Дисквал, минимум, на один матч. А дальше уже смотреть по степени тяжести травмы Бэма. Шарлотт, при всей к ним симпатии, либо пусть справляются без него, либо едут на рыбалку. Им жаловаться не на что. Не известно, как бы закончилась игра, останься Адебайо на паркете
Он сказал, что не понимает, что делает. То есть оправдан
Ага. А сейчас и судьям его шпаргалку передадут
и ничего кроме штрафа на будет... радужный Сильвер как обычно зассыт дисквалифицировать медийную звезду, пусть и такую "специфическую"...
Эпизод повлиял на результат матча. Прецендентов с переигровкой не было.
И не будет. Думаю, даже дисквалификации не будет. Вероятно, ограничат штрафом.
Да тут уж без дураков, понятно.)
