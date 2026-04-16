НБА. Плей-ин. 35 очков Карри позволили «Голден Стэйт» справиться с «Клипперс», 31 очко Макси помогло «Филадельфии» обыграть «Орландо»

16 апреля состоялись два матча турнира плей-ин НБА.

На Востоке «Филадельфия » (7-й посев) взяла верх в матче против «Орландо » (8-й) и вышла на «Бостон» в первом раунде.

На Западе «Клипперс » (9-й) на своей площадке уступили «Голден Стэйт » (10-й). «Уорриорз» сыграют с «Санз» за 8-й посев.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.