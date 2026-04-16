  НБА. Плей-ин. 35 очков Карри позволили «Голден Стэйт» справиться с «Клипперс», 31 очко Макси помогло «Филадельфии» обыграть «Орландо»
НБА. Плей-ин. 35 очков Карри позволили «Голден Стэйт» справиться с «Клипперс», 31 очко Макси помогло «Филадельфии» обыграть «Орландо»

16 апреля состоялись два матча турнира плей-ин НБА.

На Востоке «Филадельфия» (7-й посев) взяла верх в матче против «Орландо» (8-й) и вышла на «Бостон» в первом раунде.

На Западе «Клипперс» (9-й) на своей площадке уступили «Голден Стэйт» (10-й). «Уорриорз» сыграют с «Санз» за 8-й посев.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: opimakh.ilya
Все таки Шеф это, конечно, глыба. Нет уже здоровья прежнего, особых перспектив у этой сборной солянки. Цель выиграть титул? Смешно. Но, есть путь, как у самурая. И он выдающийся и яркий.
Дед Хорфорд хорош. И это в 89 лет
Старики выдали, конечно, абсолют синему. Крайне кинематографично забрали матч. Хорфорд вспомнил, что можно забыть, как промахиваться. А Грин так плотно закрыл в защите, что у клаустрафобов случился бы приступ паники. Роскошная игра.
Пока три матча плей-ин интереснее всей регулярки.
Так в этом и смысл.
Ну хорфорд включился. Опять помощь от старпера пришла, а не молодого. Грин в защите в конце отлично.
Карри хромой таки сильнее Кавая. Великий игрок. Хватит ли сил дальше вопрос, но тут решил.
Дедовое побоище на удивление неплохо выглядело
а почему теперь результаты не отображаются? это какая то антиспойлер тема или что?
интеграция похоже сломалась :)
Анти VPN походу :)
Кавая кто видел во второй половине? Старый, больной Дрей сожрал его с потрохами.
А Кавай молодой пышущий здоровьем🤣?
Дрей на год позже в лигу пришел)
Вот это GSW рванули на последних минутах. 😤

Одно попадание Карри + дикий хасл Грина в защите, "старый" выложился так, что на ногах ели держался после финальной сирены. Мощно выглядело.
Все хвалят старичков ГСВ и заслужено, но надо и Ги Сантоса отметить, 20 очков и самый плюсовый игрок в команде, несмотря на 5 потерь.
