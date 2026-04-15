  • Тьяго Сплиттер вывел команды в плей-офф Евролиги и НБА в первых сезонах в качестве главного тренера
«Портленд» впервые за четыре сезона вышел в плей-офф, обыграв «Финикс» в матче плей-ин. Команду в решающую стадию сезона вывел главный тренер Тьяго Сплиттер, для которого это второй сезон в роли главного тренера на любом уровне.

Сплиттер начал тренерскую карьеру в 2019 году в качестве ассистента в «Бруклине», затем провел один сезон в тренерском штабе «Хьюстона». В прошлом сезоне он возглавил «Париж» в Евролиге, сменив Туомаса Иисало, и вывел команду в плей-офф турнира, несмотря на статус аутсайдера перед стартом сезона.

В текущем сезоне Сплиттер повторил это достижение уже в НБА с «Портлендом», который также не рассматривался среди основных претендентов на выход в плей-офф.

Напомним, в конце октября Сплиттер сменил Чонси Биллапса, который покинул пост главного тренера на фоне скандала с незаконными ставками.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: BasketNews
При этом Париж играл в веселый, атакующий баскетбол, Портленд одни из лучших по эффективности обороны.
