Тьяго Сплиттер вывел команды в плей-офф Евролиги и НБА в первых сезонах в качестве главного тренера

Тьяго Сплиттер добился выхода в плей-офф Евролиги и НБА в дебютных сезонах .

«Портленд » впервые за четыре сезона вышел в плей-офф, обыграв «Финикс» в матче плей-ин. Команду в решающую стадию сезона вывел главный тренер Тьяго Сплиттер , для которого это второй сезон в роли главного тренера на любом уровне.

Сплиттер начал тренерскую карьеру в 2019 году в качестве ассистента в «Бруклине», затем провел один сезон в тренерском штабе «Хьюстона». В прошлом сезоне он возглавил «Париж » в Евролиге, сменив Туомаса Иисало, и вывел команду в плей-офф турнира, несмотря на статус аутсайдера перед стартом сезона.

В текущем сезоне Сплиттер повторил это достижение уже в НБА с «Портлендом», который также не рассматривался среди основных претендентов на выход в плей-офф.

Напомним, в конце октября Сплиттер сменил Чонси Биллапса, который покинул пост главного тренера на фоне скандала с незаконными ставками.