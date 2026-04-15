Евролига оштрафовала «Црвену Звезду» на 50 тысяч евро, «Партизан» – на 38 тысяч за инциденты в дерби

Евролига оштрафовала «Црвену Звезду» и «Партизан» за инциденты в дерби.

Евролига наложила штрафы и дополнительные санкции на белградские клубы «Црвена Звезда» и «Партизан » за инциденты с участием болельщиков во время их дерби в 35-м туре регулярного сезона.

«Црвена Звезда » получила наиболее строгое наказание: клуб оштрафован на 50 тысяч евро, а также проведет один домашний матч при заполняемости арены не более 80% – с закрытием отдельных секторов.

Решение принято после ряда инцидентов, спровоцированных болельщиками «Звезды». Фанаты вступали в конфликты с полицией, запускали файеры и создавали хаос еще до начала игры.

«Партизан» также понес наказание: клуб оштрафован на 38 тысяч евро и не сможет привезти болельщиков на следующий выездной матч Евролиги против «Басконии».

Отдельно «Црвена Звезда» получила дополнительный штраф в размере 10 тысяч евро за инцидент в 36-м туре – болельщики использовали лазерные указки во время игры против «Парижа».

Дисциплинарный комитет Евролиги также предупредил оба клуба, что в случае повторных нарушений санкции будут ужесточены, вплоть до проведения матчей без зрителей.